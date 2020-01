USA chcą znowelizować prawo chroniące prywatność dzieci w internecie

Dwóch członków Izby Reprezentantów Kongresu USA zaproponowało nowelizację federalnego prawa z 1998 r. chroniącego dane osobowe i prywatność dzieci w internecie (COPPA), która ma dostosować do zagrożeń obecnie występujących w sieci .

Ponadpartyjna inicjatywa Republikanina Tima Walberga i Demokraty Bobby'ego Rusha znana jako propozycja legislacji "Aktu o zapobieganiu rzeczywistym, obecnym zagrożeniom dla dzieci w internecie" (Preventing Real Online Threats Endangering Children Today Act) ma wzmocnić obowiązujące od 22 lat prawo (Childrens Online Privacy Protection Act, COPPA).

Autorzy nowelizacji podkreslili, że obecnie dzieci w internecie spotykają się z zagrożeniami, których nie wyobrażano sobie przed laty. "Choć rozwój technologii wiąże się z wieloma korzyściami, stwarza również zagrożenie dla naszych dzieci" - stwierdził w swoim oświadczeniu Tim Walberg.

Proponowana przez polityków nowelizacja prawa COPPA pozwoli rodzicom wywierać presję na wielkie firmy technologiczne, by usuwały wszystkie prywatne dane, zebrane na temat dzieci. Nowe prawo podwyższy również granicę wieku, od którego zgoda rodziców na korzystanie z usług cyfrowych nie będzie wymagana. Obecnie jest to 13 lat. Walberg i Rush proponują, aby próg wieku pozwalającego na rejestrację bez zgody opiekunów został podniesiony do lat 16.

Nowelizacja uzupełni akt COPPA o dwie nowe kategorie danych chronionych, do których mają zaliczać się precyzyjne informacje o geolokalizacji dziecka, a także jego dane biometryczne.

Proponowane przez członków Izby Reprezentantów zmiany ogłoszono kilka miesięcy po informacjach na temat możliwego naruszenia COPPA przez serwis YouTube należący do Google'a, który według aktywistów działających na rzecz ochrony praw dzieci i prywatności miał w nieuprawniony sposób gromadzić dane nieletnich dla celów reklamy ukierunkowanej. Federalna Komisja Handlu (FTC) orzekła w tej zakończonej ugodą sprawie karę w wysokości 170 mln dolarów dla YouTube'a. Platforma natomiast zapowiedziała wprowadzenie zmian na swojej platformie, w tym - demonetyzację materiałów wideo dla dzieci.