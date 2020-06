USA: Federalna Komisja Łączności zapowiada dochodzenie ws. T-Mobile

Federalna Komisja Łączności (FCC) zapowiedziała dochodzenie ws. poniedziałkowej awarii sieci T-Mobile w Stanach Zjednoczonych. Przez kilka godzin amerykańscy klienci operatora nie mogli wykonać połączenia głosowego ani wysłać wiadomości.

Rządowa agencja ds. łączności zapowiedziała wszczęcie dochodzenia wobec T-Mobile z powodu awarii, która w poniedziałek spowodowała w całych Stanach Zjednoczonych zakłócenia w dostępie do usług jednego z największych operatorów na tym rynku.

"Tak ogromna awaria sieci jest niedopuszczalna. FCC rozpoczęło dochodzenie w tej sprawie. Żądamy wyjaśnień, podobnie jak amerykańscy konsumenci" - powiedział szef FCC Ajit Pai.

Problemy z siecią T-Mobile rozpoczęły się w poniedziałek rano. Przez kilka godzin klienci firmy nie mieli możliwości wykonać połączeń głosowych ani wysyłać wiadomości, niektórzy mieli również problemy z połączeniem się z siecią. Ogólnokrajowy zasięg utrudnień potwierdził na Twitterze dyrektor T-Mobile ds. technologii Neville Ray, informując o pracach nad naprawą awarii prowadzonych przez inżynierów firmy.

W ciągu dnia udało się przywrócić część usług, w tym dostęp do połączeń i komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp, Signal, iMessage czy Facetime.

Pod koniec 2019 r. T-Mobile miał w Stanach Zjednoczonych 86 mln klientów. Jeszcze rok wcześniej koncern ujawnił, że planuje fuzję z konkurencyjną spółką Sprint Corp, co miałoby pomóc w szerszym udostępnieniu technologii 5G klientom w USA. Transakcja o wartości 23 mld dolarów doszła ostatecznie do skutku w kwietniu br. W jej wyniku T-Mobile stał się trzecim co do liczby klientów operatorem w USA - za AT&T i Verizonem.