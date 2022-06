USA: Firma Blue Origin zrealizowała swój piąty turystyczny lot w kosmos

Firma Blue Origin, należąca do amerykańskiego miliardera i prezesa Amazona Jeffa Bezosa, w sobotę zrealizowała swój piąty turystyczny lot w kosmos; na pokładzie statku znajdowało się sześć osób - poinformowała agencja Reutera. Poprzedni lot odbył się w marcu.

Podróż trwa około 10 minut od startu do lądowania, w jej trakcie statek osiąga wysokość około 106 km, dając pasażerom kilka chwil nieważkości przed zejściem z powrotem na Ziemię i lądowaniem na spadochronie.

Jest to część wysiłków podejmowanych przez kilka firm, w tym SpaceX Elona Muska i Virgin Galactic założoną przez Richarda Bransona, które dążą do urzeczywistnienia lotów kosmicznych - zauważa Reuters.

Na pokładzie znalazła się 26-letnia Katya Echazarreta, która stała się pierwszą kobietą urodzoną w Meksyku i zarazem najmłodszą obywatelką USA, która przebywała w kosmosie (urodziła się w mieście Guadalajara, a w wieku siedmiu lat przeniosła się do USA i została obywatelką tego kraju). Trzej z pozostałych pięciu pasażerów to przedsiębiorcy. Dla jednego z nich - Evana Dicka - była to już druga podróż w kosmos; poprzednią odbył podczas trzeciego lotu komercyjnego Blue Origin w grudniu 2021 r.

Cena za bilet nie została ujawniona.

Inauguracyjna misja Blue Orign odbyła się 20 lipca 2021 roku. W pierwszej podróży kosmicznej uczestniczyli Bezos, jego brat i dwójka innych pasażerów.

Firma Amazon, założona przez Bezosa w 1994 roku, jest największym na świecie sklepem internetowym. Według rankingu agencji Bloomberg w latach 2018-21 Bezos był najbogatszym człowiekiem globu. Szacunkowa wartość jego majątku wynosiła w 2020 roku ponad 200 mld dolarów.