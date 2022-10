USA i Chiny ścigają się o to, kto ochroni Ziemię

Przestrzeń kosmiczna odgrywa coraz istotniejszą rolę w rywalizacji mocarstw. Chińsko-amerykański wyścig w eksploracji kosmosu często uważany jest za jej przejaw. Istnieją jednak dziedziny, w których konkurencja ta może przynieść korzyść całej ludzkości.

27 września NASA ogłosiła sukces pierwszego testu polegającego na zderzeniu sondy kosmicznej DART z asteroidą Dimorphos.

Nad własnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie pracują również Chiny.

Chińscy naukowcy opracowują technologie wykrywania i śledzenia obiektów, które mogą stwarzać zagrożenie uderzenia w powierzchnię naszej planety.

Celem misji była zmiana toru lotu ciała niebieskiego. Dzięki uderzeniu z dużą prędkością we wspomnianą asteroidę, tor po którym się ona poruszała się uległ nieznacznej zmianie (tak czy inaczej w ostatecznym rozrachunku obok Ziemi).

Nad własnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie pracują również Chiny. W Białej Księdze Programu Kosmicznego, opublikowanej przez Chińską Narodową Administrację Kosmiczną w kwietniu br., znajduje się zapis o zaplanowanym na lata 2025-2026 wysłaniu pierwszych satelitów w celu zmiany kierunku lotu wybranych asteroid.

Pomóc w tym ma wysłanie na orbitę heliocentryczną grupy od 6 do 8 mikrosatelitów z teleskopami, tworzących (wraz z teleskopem-matką o nazwie CROWN) system pozwalający wykryć do 90 proc. tak zwanych Near-Earth Objects (NEOs), czyli obiektów (komet, asteroid) znajdujących się na przestrzeni do 50 mln km od orbity Ziemi. Dodatkowo Chińczycy uwagę poświęcają stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania.

W porównaniu z możliwościami USA w tym obszarze (amerykańscy astronomowie co roku odkrywają ok. 98 proc. NEO), chińskie badania są dopiero na początkowym etapie.

Mimo to ich planom nie można odmówić ambicji. Przykładem mogą być prace nad zbudowaniem systemu obrony Ziemi przed asteroidami. Ale - ze względu na brak testowych zderzeń z asteroidą - nie wiadomo jeszcze, jak taki system obrony miałby w praktyce działać...

Chiny mogą wykorzystać swoją największą rakietę

Naukowcy z Narodowego Centrum Astronautyki w Pekinie rozważają dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakłada wykorzystanie największej chińskiej rakiety Chang Zheng 5 (Długi Marsz).

Rakieta ta wyniosłaby w przestrzeń kosmiczną impaktor kinetyczny, czyli inaczej dużą sondę, która następnie uderzyłaby z dużą prędkością w zagrażający ziemi obiekt, zmieniając tor jego lotu. Profesor Li Mingtao z wspomnianego ośrodka badawczego rozważa też uderzenie w taki obiekt za pomocą innych asteroid, co pozwoliłoby zaoszczędzić specjalistyczny sprzęt, w tym przypadku sondy kosmiczne.

Na efekty chińskich badań, jak i na kolejne amerykańskie testy, musimy jeszcze poczekać. Wydaje się jednak, że oba mocarstwa zbliżyły się do punktu, w którym są w stanie zapobiec takim wydarzeniom, jak te w Czelabińsku w 2013 r., kiedy to meteoryt - po kontakcie z ziemską atmosferą - rozpadł się na małe kawałki, wywołując setki szkód i raniąc ponad 1 tys. osób. Tego rodzaju systemy będą miały za zadanie chronić nas przed podobnymi katastrofami.