USA: Kongres chce zakazać agencjom federalnym korzystania z technologii rozpoznawania twarzy

Kongres Stanów Zjednoczonych rozważa wprowadzenie przepisów zakazujących korzystania przed agencje federalne, w tym policję, z technologii rozpoznawania twarzy oraz "jakichkolwiek systemów inwigilacji biometrycznej" oraz wstrzymanie funduszy na rozwój tego typu projektów.

Projekt przepisów przedstawiony został przez Demokratów, w tym senatorów Eda Markeya i Jeffa Merkleya oraz kongresmenki Ayannę Pressley i Pramilę Jayapal. Pressley już wcześniej opracowała projekt zakazujący stosowania technologii biometrycznych m.in. w urzędach publicznych.

Propozycja Kongresu przedstawiona została dzień po tym, jak Rada Miasta w Bostonie zagłosowała za zakazem stosowania technologii rozpoznawania twarzy przez policję i urzędy miejskie. Boston jest jednym z największych miast w kraju, które zdecydowało się na taki krok; podobny zakaz z maju ubiegłego roku wprowadziło też San Francisco. W ostatnich dniach w kraju zrobiło się głośno o bezpodstawnym aresztowaniu w Detroit Afroamerykanina Roberta Williamsa oskarżonego w ubiegłe wakacje o oszustwo po tym, jak został błędnie zidentyfikowany przez system.

Badania pokazują, że system rozpoznawania twarzy jest skuteczny w przypadku osób białych, ale myli się często przy osobach czarnoskórych lub Azjatach. Ponadto eksperci argumentują, że nawet jeśli te błędy systemu zostaną naprawione, to i tak oprogramowanie może być wykorzystywane przeciwko społecznościom osób kolorowych. Badania uniwersyteckiego Centrum Na Rzecz Demokracji i Technologii z Georgetown ujawniły, że przynajmniej jeden na czterech lokalnych i stanowych policjantów ma codzienny dostęp do technologii rozpoznawania twarzy.

Krytyka technologii nasiliła się zwłaszcza w ubiegłym tygodniach, po tym jak organizacje obywatelskie wezwały rząd do reformy policji i obcięcia funduszy na rozwój technologii biometrycznych na rzecz innych inwestycji. Także firmy technologiczne, w tym Amazon, IBM i Microsoft, zgodziły się wstrzymać sprzedaż tego typu rozwiązań policji i wezwały władze do wprowadzenia odgórnych regulacji prawnych w tym zakresie. Także Komisja Europejska rozważała wprowadzenie pięcioletniego zakazu stosowania technologii rozpoznawania twarzy, póki co jednak te plany zostały zawieszone.

Żeby propozycja Kongresu USA ws. zakazu mogła wejść w życie, muszą ją jeszcze poprzeć Republikanie, którzy w tej chwili mają większość w Senacie.