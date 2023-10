USA luzują półprzewodnikowe ograniczenia względem Chin

Południowokoreańscy producenci półprzewodników, Samsung Electronics i SK hynix, odetchnęli z ulgą na wiadomość o bezterminowych zwolnieniu z ograniczeń eksportowych sprzętu z USA do zlokalizowanych w Chinach fabryk tych firm.

To znaczące ułatwienie, pozwalające na większą przewidywalność biznesu oraz dające czas na długoterminowe zmiany operacyjne.

Decyzja ta nie oznacza jednak końca utrudnień prowadzenia biznesu w Chinach - w mocy pozostają inne przepisy, m.in. ograniczające możliwość rozwoju zdolności produkcyjnych w Państwie Środka.

Nie można wykluczyć, że w przyszłości Stany Zjednoczone zdecydują się na nowe środki utrudniające działanie w Chinach.

Jak podaje The Korea Times w poniedziałek 9 października 2023 r. biuro prezydenta Korei Południowej Yoon Suk Yeola poinformowało opinię publiczną o otrzymaniu decyzji amerykańskiego rządu, pozwalającej Samsung Electronics oraz SK hynix na eksport amerykańskich technologii i sprzętu do ich chińskich fabryk. Ich jednostki zostały sklasyfikowane jako „zweryfikowani odbiorcy końcowi”, dzięki czemu mają możliwość importowania rozwiązań z USA bez potrzeby zdobywania dodatkowych licencji i ograniczeń czasowych.

Do tej pory firmy te posiadały roczne zwolnienie z ograniczeń eksportowych, niosącego ze sobą wiele niepewności o przyszłość.

Amerykanie chcieli ograniczyć zdolności Chin w produkcji zaawansowanych chipów

W październiku 2022 r. Stany Zjednoczone wprowadziły nowe środki kontrolne ograniczające eksport do Chin sprzętu i technologii wykorzystywanych do produkcji półprzewodników. W założeniu działania te miały ograniczyć zdolność Pekinu do rozwoju własnych możliwości produkcyjnych zaawansowanych chipów, mogących być wykorzystanych chociażby w celach militarnych. W praktyce chodziło także o zaostrzenie działań w wojnie handlowej na linii USA-Chiny.

Chińskie fabryki Samsunga i SK hynix odpowiadają za znaczną część ich produkcji. Agencja Yonhap przypomina, że w przypadku pierwszej z nich ośrodek produkcyjny w mieście Xi'an wytwarza około 40 proc. dysków pamięci flash NAND firmy. W Suzhou zlokalizowany jest jej fabryka zajmująca się pakowaniem półprzewodników. Z kolei SK hynix posiada wiele jednostek w Chinach, w tym zakłady w mieście Wuxi, dostarczające około połowy produkowanych przez koncern kart pamięci DRAM.

Koreańscy producenci dostali czas, na dostosowanie swojej strategii do globalnych zmian

Decyzja o bezterminowych zniesieniu ograniczeń eksportowych przynosi Koreańczykom ulgę i wprowadza większą przewidywalność w prowadzeniu przez nich biznesu. Możliwość importowania nowych narzędzi pozwoli im na wymianę i naprawę starzejącego się sprzętu, dzięki czemu firmy będą mogły podtrzymywać działanie swoich chińskich fabryk. Bezterminowe wyłączenie z ograniczeń eksportowych nie oznacza jednak końca niepewności.

Jak przypomina The Korea Herlad, zgodnie z amerykańskim programem CHIPS Act, firmy korzystające ze wsparcia tamtejszego rządu w rozwoju produkcji półprzewodników w Stanach Zjednoczonych, nie mogą zwiększać swoich mocy swoich fabryk zaawansowanych chipów w Chinach o więcej niż 5 proc. w ciągu 10 lat, a w przypadku starszych rozwiązań to 10 proc. w tym samym okresie.

Nie jest wykluczone, że Stany Zjednoczone zdecydują się w przyszłości na zaostrzenie swojej polityki i ograniczeń. Ostatnia decyzja daje więc Koreańczykom czas, na dostosowanie swojej długoterminowej strategii do globalnych zmian i zawirowań.