USA mają kolejne pomysły alternatywy dla Huawei

USA chcą stworzyć partnerstwo z przemysłem telekomunikacyjnym, by zapewnić alternatywę dla chińskiego giganta technologicznego Huawei - oświadczył w piątek specjalny przedstawiciel Białego Domu ds. międzynarodowej polityki telekomunikacyjnej Robert Blair.

Przemawiając na 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w Niemczech, Blair powiedział, że partnerstwo "różni się znacząco od kupowania akcji za pieniądze podatników".

Nawiązał tym samym do propozycji prokuratora generalnego USA Williama Barra z 6 lutego, by Stany Zjednoczone rozważyły przejęcie "pakietu kontrolnego" dwóch głównych rywali Huawei, czyli europejskich spółek Nokii i Ericssona. Jak zauważa Associated Press, miałoby to pokrzyżować globalne ambicje Huawei na rynku łączności bezprzewodowej 5G, jednak Biały Dom odrzucił później tę sugestię.

Blair powiedział także, że Wielka Brytania powinna "dokładnie przyjrzeć się" swojej decyzji o dopuszczeniu Huaweia w ograniczonym zakresie do budowy sieci 5G. według administracji w Waszyngtonie technologia chińskiego koncernu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Huawei oskarżany jest przez ministerstwo sprawiedliwości USA o nielegalną działalność i spisek mający na celu kradzież tajemnic handlowych od amerykańskich konkurentów. Zarzuca się mu również naruszanie sankcji ekonomicznych nałożonych na Iran oraz Koreę Północną.

Stany Zjednoczone od ponad roku naciskają na sojuszników, by całkowicie wykluczyli Huawei z wdrożeń sieci 5G. Wskazują przy tym na względy bezpieczeństwa narodowego i domniemane ryzyko wykorzystania przez Pekin sprzętu dostawcy do celów wywiadowczych. Władze komunistycznych Chin i Huawei odrzucają te oskarżenia.