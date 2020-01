USA nakłania Wielką Brytanią do zmiany decyzji ws. Huaweia

Stany Zjednoczone wezwały w środę Wielką Brytanię do przeanalizowania decyzji o dopuszczeniu chińskiego koncernu Huawei do budowy sieci łączności nowej generacji 5G. Firma została zakwalifikowana jako "dostawca wysokiego ryzyka", bez dostępu do infrastruktury krytycznej.

USA przypominają, że będą komunikować się z partnerami tylko za pośrednictwem zaufanych sieci i kanałów telekomunikacyjnych.

"Jest szansa, że Wielka Brytania ponownie pochyli się nad tym zagadnieniem, gdy implementacja będzie postępować. Należy zrozumieć, że wiele prywatnych firm w USA i Europie prowadzi ważne prace i stanowi poważną konkurencję dla Huaweia" - mówił szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo.

"Dostawcy wysokiego ryzyka" nie będą mogli uczestniczyć w budowie krytycznych części infrastruktury łączności, a ich udział w budowie pozostałych obszarów ma być nie większy niż 35 proc. - podały władze w Londynie.

Firmy zaliczone przez Zjednoczone Królestwo do grona takich dostawców nie będą mogły także uczestniczyć w budowie sieci na terenach określonych jako strategiczne, tj. bazach wojskowych czy w pobliżu elektrowni jądrowych.

Mimo tego Waszyngton obawia się o bezpieczeństwo informacyjne.

"Zagwarantujemy to, aby amerykańskie informacje były przesyłane za pomocą sieci, do których mamy zaufanie. Będziemy pracować z Wielką Brytanią. Nakłaniamy ich do podjęcia innej decyzji i będziemy z nimi rozmawiać ws. dalszych działań" - mówił Pompeo przed wylotem na rozmowy do Londynu. W trakcie wizyty ma się spotkać z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i szefem dyplomacji Dominikiem Raabem.

Decyzja brytyjskiego rządu zapadła po zakończeniu trwającego wiele tygodni audytu bezpieczeństwa, w którym uczestniczyli m.in. eksperci Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Dokonali oni szczegółowej analizy technicznej bezpieczeństwa, która pozwoliła na stworzenie systemu rekomendacji, mającego zapewnić ochronę infrastruktury cyfrowej państwa.

Jak wcześniej pisały media, odcięcie Huaweia od świadczenia "usług krytycznych" w połączeniu z wprowadzeniem odgórnego limitu udziału spółki w brytyjskim rynku ma być alternatywą wobec całkowitego wykluczenia firmy, na co naciskała administracja prezydenta USA Donalda Trumpa.

Waszyngton oskarża Huawei o szpiegowanie klientów na zlecenie władz w Pekinie i zarzuca firmie, że jej produkty mogą być wykorzystywane jako narzędzia wywiadowcze przez chińskie służby. Spółka wielokrotnie zaprzeczała tym zarzutom. Mimo to, w maju 2019 r. amerykański resort handlu wpisał Huaweia i powiązane z nim spółki na tzw. czarną listę, argumentując tę decyzję względami bezpieczeństwa narodowego.