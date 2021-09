USA: Naukowcy: Szczepionka Moderny najbardziej skuteczna przeciwko koronawirusowi

Najnowsze badania wykazały, że spośród trzech zatwierdzonych szczepionek przeciwko koronawirusowi w USA, najbardziej skuteczna jest produkowana przez firmę Moderna. Eksperci wskazują jednak na pewne ograniczenia przeprowadzonej przez nich analizy.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) publikując wyniki oparły się na ogólnokrajowym badaniu z udziałem ponad 3600 dorosłych osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 między marcem a sierpniem. Rezultaty analizy wykazały, że Moderna była skuteczna w 93 proc., szczepionka firmy Pfizer zapewniała 88 proc. ochronę przed hospitalizacją, a Johnson & Johnson 71 proc.

Badanie obejmowały dorosłych bez zaburzeń odpornościowych.

Powiadomił o nich zespół ekspertów w cotygodniowym raporcie CDC. Specjaliści stwierdzają jednocześnie, że chociaż dane sugerują pewne różnice w poziomie skuteczności szczepionek, wszystkie zatwierdzone w Ameryce zapewniają znaczną ochronę przed hospitalizacją z powodu COVID-19.

"(Badacze) odkryli, że największa różnica między szczepionką wykonaną przez Modernę a szczepionką firmy Pfizer/BioNtech była spowodowana spadkiem odporności notowanym po ok. czterech miesięcy po drugiej dawce szczepionki firmy Pfizer" - informuje CNN.

Jak dodaje, powołując się na zespół badaczy, dysproporcja może też wynikać z wyższej zawartości mRNA w szczepionce Moderny, różnic w czasie pomiędzy podawaniem dawek (3 tygodnie dla Pfizer-BioNTech w porównaniu z 4 tygodniami dla Moderny) lub możliwymi różnicami między grupami ludzi, którzy otrzymali szczepionkę, czego nie uwzględnia analiza.

"Skuteczność szczepionki Pfizer-BioNTech wyniosła 91 proc. po okresie od 14 do 120 dni od otrzymania drugiej dawki, ale znacznie spadła (do 77 proc.) po ponad 120 dniach" - ocenił zespół.

CNN wyjaśnia, że szczepionki firm Pfizer i Moderna wykorzystują materiał genetyczny zwany informacyjnym RNA w celu zapewnienia odporności. Używają jednak różnych dawek i nieco innych formuł. Szczepionka firmy Janssen, należącej do Johnson & Johnson, wykorzystuje natomiast inaktywowany wirus przeziębienia zwany adenowirusem do przenoszenia instrukcji genetycznych do organizmu.

Badacze przyznają zarazem, że ich analiza miała pewne ograniczenia.

"Nie uwzględniała dzieci, dorosłych z obniżoną odpornością ani skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19 w przypadkach, kiedy nie doszło do hospitalizacji" - stwierdził zespół. Ponadto wolontariusze byli obserwowani tylko przez 29 tygodni.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski