USA oferują 10 mln dolarów za informacje o rosyjskich hakerach

Jak donoszą władze w Rosji, amerykański Departament Stanu wysyłał do mieszkańców kraju wiadomości z informacją, że zapłaci 10 mln dolarów za informacje o rosyjskich hakerach zamierzających ingerować w listopadowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

Portal technologiczny E Hacking News poinformował, że mieszkańcy wielu rosyjskich miast otrzymali za pośrednictwem sms informację o tym, że Departament Stanu USA jest skłonny zapłacić nawet 10 mln dolarów za doniesienia o hakerach, którzy mogą próbować ingerować w amerykańskie wybory prezydenckie w listopadzie tego roku.

"Departament Stanu USA oferuje do 10 mln dolarów za informacje o ingerencji w amerykańskie wybory. Jeśli posiadasz jakiekolwiek wiadomości, prosimy skontaktuj się z nami" - napisano w wiadomości, do której dołączony został link odsyłający do oficjalnego konta amerykańskiej agencji na Twitterze i jej programu Nagrody za Sprawiedliwość (ang. Rewards for Justice).

Według ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, wiadomość została wysłana do mieszkańców za pośrednictwem programu CentrSoobsh, który zwykle jest wykorzystywany do rozsyłania spamu lub fałszywych sms-ów, po to żeby zhakować konta ich odbiorców.

Tym razem jednak amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo osobiście ogłosił start programu i obiecał, że Waszyngton faktycznie będzie wypłacał nagrody informatorom, którzy dostarczą urzędnikom wiarygodnych informacji o próbach manipulowania podczas wyborów. Pompeo powiedział też, że dotyczy to zarówno hakerów z Rosji, jak i innych wrogich USA państw.

Rosyjskie władze nazwały te niebezpieczną prowokacją i próbą destabilizacji państwa.