USA: ogłoszono sankcje i zarzuty wobec irańskich hakerów za ataki na infrastrukturę krytyczną

Administracja USA ogłosiła sankcje i zarzuty wobec 10 irańskich hakerów i dwóch podmiotów związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej za cyberataki przeciwko m.in. szpitalom, sieciom energetycznym i władzom lokalnym. Departament Stanu zaoferował też do 10 mln dolarów nagrody za informacje na ich temat.

Jak podano w komunikacie resortu finansów, hakerzy zatrudnieni w dwóch firmach IT i działający na zlecenie irańskiego reżimu, mieli prowadzić ataki ransomware i wykradać informacje z sieci szpitala dziecięcego, a także z firm transportowych, klinik, placówek edukacyjnych, lokalnych władz oraz jednej z lokalnych spółek energetycznych.

Dodatkowo amerykańskie agencje rządowe razem ze swoimi odpowiednikami z Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii opublikowały specjalne ostrzeżenie podkreślające zagrożenia związane z działalnością irańskich hakerów.

Departament Stanu USA zaoferował też nagrodę w wysokości do 10 mln dolarów za informacje prowadzące do namierzenia osób biorących udział we włamaniach do sieci związanych z infrastrukturą krytyczną.

"Stany Zjednoczone nie będą tolerowały wrogiej działalności w cyberprzestrzeni, szkodzącej fundamentom gospodarki USA i infrastruktury krytycznej" - powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński