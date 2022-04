USA ostrzega przed chińskimi planami podboju kosmosu

W sobotę 16 kwietnia swoją misję zakończyła załoga chińskiego statku kosmicznego Shenzhou. Do lądowania doszło w godzinach porannych czasu lokalnego na terenie Mongolii Wewnętrznej. Chińskie przedsięwzięcia nie umknęły uwadze Stanów Zjednoczonych.

Astronauci ostatnie sześć miesięcy spędzili na będącej w budowie chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. Misja Shenzhou 13 była najdłuższą w historii chińskich misji kosmicznych. Poprzedzająca ją Shenzhou 12, która miała miejsce rok temu, trwała 92 dni. Dla porównania półroczny pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (w programie której Chiny nie biorą udziału) nie jest uznawany za szczególnie długi. Ostatnia misja stanowi dla Chińczyków ważny punkt w rozwoju własnych planów podboju kosmosu.

W skład trzyosobowej załogi weszła Wang Yaping – druga w historii Chinka, która poleciała w kosmos. W trakcie pobytu astronauci nie mogli narzekać na brak obowiązków. W ciągu sześciu miesięcy przeprowadzili szereg eksperymentów naukowych, odbyli dwa spacery kosmiczne, jak również przeprowadzili dwukrotnie wykłady na żywo dla chińskich uczniów. Miało to zachęcić młodzież do wybrania w przyszłości kariery naukowców.

Na tym nie kończą się plany Chin na ten rok. Załoga misji Shenzhou 13 przed powrotem na ziemię przygotowała centralną część stacji kosmicznej o nazwie Tianhe na przybycie kolejnych astronautów, które planowane jest w czerwcu bieżącego roku. Kolejne misje mają w planach rozbudować obiekt o dodatkowe moduły. Dla przypomnienia, całość stacji podzielona jest na trzy główne części – Tianhe, czyli moduł główny oraz Wentian i Mengtian, dwa laboratoria. Całość według obecnych planów ma być ukończona do końca następnego roku. W dalszych planach Chiny zamierzają do połowy następnej dekady wysłać człowieka na księżyc, a do połowy stulecia zbudować tam swoją stałą bazę.

Chińskie przedsięwzięcia nie umknęły uwadze Stanów Zjednoczonych. Na przełomie marca i kwietnia tego roku amerykański wywiad wojskowy opublikował raport poświęcony wyzwaniom dla bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej. Jego autorzy poświęcają dużo uwagi chińskim i rosyjskim programom kosmicznym, w wymiarze cywilnym jak i militarnym, podkreślając m. in. rozwój przez oba te państwa zdolności do niszczenia obcych satelitów.

W raporcie zostaje poruszony również problem zaśmiecenia przestrzeni kosmicznej. Wraz ze wzrostem wysyłanych na orbitę obiektów, zwiększy się ryzyko zderzenia sprawnych satelitów z kosmicznymi odpadami. Przykładowo liczba chińskich satelitów w ciągu tylko ostatnich 3 lat wzrosła z ponad 200 do blisko 500. Dodając do tego militaryzację przestrzeni kosmicznej, każdy taki wypadek może zostać potraktowany jako atak obcego państwa. Obecne rozwiązania prawne pochodzą z lat 90. i nie zakładają eksploatacji przestrzeni kosmicznej na tym poziomie. W związku z tym w najbliższej dekadzie jedną z kluczowych kwestii będzie stworzenie procedur eliminujących ryzyko błędnego odbioru tego typu zdarzeń.