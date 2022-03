USA ostrzegają firmy kryptowalutowe przed odwetem Rosji

Departament Skarbu zwrócił się do firm zajmujących się kryptowalutami, by zwracały uwagę na kontrole swoich zabezpieczeń. Ma to związek z obawami, że w odpowiedzi na sankcje, Rosja może przeprowadzić odwetowe cyberataki - przekazał 3 marca Reuters.

Agencja powołała się na osobę zaznajomioną z sytuacją.

Wydane ostrzeżenie ma związek "z szeregiem sankcji wprowadzonych przez USA i ich sojuszników, które wymierzone są m.in. w rosyjskie banki, podmioty państwowe i elity po inwazji Rosji na Ukrainę" - poinformowała agencja.

"Rządy od tygodni ostrzegały, że Rosja lub jej sojusznicy mogą przeprowadzić cyberataki w odwecie za sankcje. To skłoniło banki do zwiększenia monitoringu, planowania scenariuszy i zatrudnienia dodatkowych pracowników na wypadek nasilenia się wrogiej aktywności" - przypomniał Reuters.

Agencja zwróciła uwagę, że "że amerykańskie organy regulacyjne postrzegają rozrastającą się branżę kryptowalut jako rosnące źródło ryzyka systemowego".

"Urzędnicy amerykańskiego ministerstwa skarbu prowadzą rozmowy z giełdami kryptowalut i grupami handlowymi, by zapewnić bezpieczeństwo amerykańskich aktywówcyfrowych" - twierdzi źródło Reutersa.

"Urzędnicy sygnalizują, że systemy informatyczne zostały naruszone. Chodzi o infiltrację sieci lub naruszenie danych. Dotyczy to zarówno firm kryptowalutowych jak i spółek finansowych" - dodało.

Agencja przywołała dane z badań przeprowadzonych przez University of Chicago: "Wartość wszystkich kryptowalut przekroczyła w zeszłym roku 3 biliony dolarów. W 2021 r. ok. 13 proc. a 14 proc. Amerykanów zainwestowało w aktywa cyfrowe".

"Organy regulacyjne ostrzegły, że kryptowaluty mogą stanowić zagrożenie dla szerszego systemu finansowego" - zaznaczył Reuters. "Niektórzy amerykańscy ustawodawcy wyrazili obawy, że aktywa cyfrowe mogą być wykorzystywane do omijania zachodnich sankcji, choć urzędnicy administracji prezydenta Bidena bagatelizowali to ryzyko" - napisali autorzy depeszy.

W środę Reuters podał informację o sankcjach UE mających objąć kryptowaluty. Zapowiedział to francuski minister finansów Bruno Le Maire ujawnił, że wśród unijnych liderów panuje duża zgoda co do tego, że kryptowaluty nie powinny być przeoczone, bo mogłyby stanowić lukę służącą do omijania sankcji nałozonych na rosję sankcji.

Czwartek jest ósmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W związku z rosyjską napaścią zbrojną wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.