USA: Producent technologii rozpoznawania twarzy oskarżony o naruszanie prywatności

Amerykańska Unia ds. Wolności Obywatelskich (ACLU) złożyła pozew przeciwko firmie Clearview AI, specjalizującej się w systemach rozpoznawania twarzy o bezprawne wykorzystanie zdjęć mieszkańców i sprzedawanie dostępu do technologii służbom i firmom prywatnym.

ACLU oskarżyła Clearview o naruszenie stanowych przepisów o prywatności (Illinois Biometric Information Privacy Act, BIPA) przez bezprawne zgromadzenie i przechowywanie zdjęć mieszkańców bez ich wiedzy i zgody. Dostęp do technologii był odsprzedawany służbom oraz firmom prywatnym.

"W sekrecie przed opinią publiczną, firma oferowała dostęp do ogromnej bazy danych, w tym zdjęć obywateli, firmom prywatnym, policji, agencjom federalnym a także osobom wysoko ustosunkowanym, w tym inwestorom, umożliwiając im śledzenie kogokolwiek mieli ochotę z użyciem technologii rozpoznawania twarzy. Jeśli działania Clearview AI nie zostaną powstrzymane, to będzie to koszmar z punktu widzenia prywatności" - napisał na stronie prawnik ACLU Nathan Freed Wessler.

Clearview AI nie po raz pierwszy wzbudza kontrowersje. Jeszcze w styczniu media, a zwłaszcza dziennik "The New York Times", ujawniły, że technologia opracowana przez firmę jest niezwykle skuteczna i chętnie wykorzystywana zarówno przez służby bezpieczeństwa, jak i firmy z sektora prywatnego. Skuteczność systemu brała się z tego, że firma ściągała fotografie użytkowników oraz informacje o nich z serwisów społecznościowych, naruszając tym samym politykę prywatności serwisów. W ten sposób Clearview AI udało się stworzyć bazę zawierającą ponad 3 mld zdjęć. Fotografie służyły do "wytrenowania" oprogramowania zaprojektowanego przez spółkę.

W ubiegłych pięciu miesiącach firmy technologiczne wysłały spółce szereg nakazów zaprzestania działalności, w tym usunięcia bezprawnie pobranych zdjęć i danych, jednak Clearview AI nie zastosował się do ani jednego wezwania. Firma odrzucała zarzuty tłumacząc, że nigdy nie udostępniła danych do indywidualnego użytku; zapowiedziała również że zamierza zakończyć współpracę z firmami prywatnymi i skupić się jedynie na usługach dla służb.

"Ani rząd USA ani żadna inna amerykańska firma nie zgromadziły aż tak ogromnej liczby danych biometrycznych. Jakby tego było mało, Clearview AI sprzedaje również aplikację mobilną, która umożliwia jej użytkownikom - także tym korzystającym z wersji próbnej - wgranie zdjęcia jakiejkolwiek nieznanej osoby i błyskawicznego otrzymania zestawu pasujących do wizerunku zdjęć" - przekonuje prawnik ACLU.

Przepisy z Illinois są jednymi z niewielu istniejących w USA, które zakazują bezprawnego wykorzystywania danych biometrycznych. To właśnie za naruszenie BIPA Facebook otrzymał na początku roku grzywnę w wysokości 500 mln dolarów; serwis bezprawnie wykorzystał technologię rozpoznawania twarzy na zdjęciach wrzuconych do serwisu.