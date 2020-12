USA: rozstrzygnięcie sporu między LG Chem i SKI dopiero w lutym

Komisja Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (ITC) odłożyła rozstrzygnięcie sporu prawnego między południowokoreańskimi dostawcami baterii samochodowych LG Chem i SK Innovation (SKI) do lutego 2021 r. Wcześniej przewidywano, że decyzja zapadnie w czwartek.

Jak zauważa agencja Reutera, ITC nie uzasadniło przełożenia terminu rozstrzygnięcia. Obie uczestniczące w sporze spółki zadeklarowały, że nadal oczekują na decyzję niezależnie od opóźnień.

Spór między dwoma południowokoreańskimi konglomeratami sięga 2019 r., kiedy firma LG Chem oskarżyła konkurencyjną spółkę SK Innovation o kradzież i wykorzystanie w USA swoich tajemnic handlowych, czemu ta zaprzecza. LG stara się uniemożliwić rywalowi uruchomienie produkcji akumulatorów w Stanach Zjednoczonych oraz zablokowanie mu drogi do sprowadzania niezbędnych do tego częsci. Mogłoby to odbić się na klientach SKI - niemieckiej Grupie Volkswagen oraz amerykańskim koncernie Ford Motor.

W lutym 2020 r. ITC wydało wstępne orzeczenie na rzecz LG Chem. Od tego czasu konglomerat wydzielił ze swoich struktur LG Energy Solution jako spółkę produkującą baterie - przypomina Reuters.

Obecnie w południowym stanie Georgia powstaje pierwsza fabryka baterii SKI w USA. Zakład o wydajności 9,8 GWh, którego uruchomienie planowane jest na 2022 r., ma zaopatrywać w akumulatory zelektryfikowane pojazdy VW montowane w sąsiednim stanie Tennessee. Kolejna planowana fabryka południowokoreańskiego przedsiębiorstwa w USA miałaby zapewniać baterie na potrzeby pojazdów Forda, takich jak elektryczne półciężarówki F-150.

LG Chem w baterie do samochodów elektrycznych koncerny Tesla i General Motors. Firma deklarowała wcześniej, że w razie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia sporu jest w stanie zastąpić SKI jako dostawca akumulatorów także dla VW i Forda. Według dokumentów przedłożonych ITC przez producentów samochodów, wskazane koncerny motoryzacyjne sprzeciwiają się takiemu scenariuszowi, a zapewnienia LG uznają za "niewiarygodne". Podnoszą przy tym argumenty dotyczące niedoborów baterii oraz ryzyka dla amerykańskiego rynku pracy, jakim byłoby zamknięcie powstających fabryk.