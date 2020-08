"USA są nieuczciwe. Próba przejęcia TikToka to złodziejstwo"

Chiński państwowy dziennik "China Daily" nazwał USA "nieuczciwym krajem", a próbę przejęcia amerykańskiego oddziału TikToka określił jako "złodziejstwo". Zdaniem gazety "Chiny mają wiele możliwości odpowiedzi" na działania amerykańskiej administracji w tej sprawie.

Wcześniej w tym tygodniu chęć wykupu TikToka na rynkach w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii potwierdził amerykański koncern Microsoft.

Prezydent USA Donald Trump odnosząc się do sprawy stwierdził, że wykupienie jedynie części TikToka, który należy do chińskiego start-upu ByteDance będzie "skomplikowane", jednakże zezwolił firmie z Redmond na prowadzenie negocjacji w tej sprawie.

Jak dodał, znaczna część środków z transakcji będzie musiała trafić do skarbu państwa USA i jest to warunek konieczny dla możliwości sfinalizowania umowy o wykupie TikToka.

Redaktor naczelny "Global Times" Hu Xijin nazwał propozycje Microsoftu "rabunkiem w świetle dnia" i wspierając tezę "China Daily" stwierdził, że "prezydent Trump zamienia niegdyś wielką Amerykę w nieuczciwe państwo".

TikTok od pewnego czasu jest w centrum zainteresowania amerykańskiej administracji w Waszyngtonie, która oskarża chińską aplikację o gromadzenie danych o obywatelach USA oraz przekazywanie ich wywiadowi ChRL. Platforma sukcesywnie odpiera te zarzuty.

Administracja prezydenta USA przed pojawieniem się propozycji kupna TikToka przez Microsoft groziła zablokowaniem dostępu do platformy w całym kraju. W niedzielnym wywiadzie dla stacji telewizyjnej Fox News sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział, że decyzje w kwestii dalszych losów aplikacji "zapadną w nadchodzących dniach".

"China Daily" odniosło się do tych słów pisząc, iż "są one równoznaczne z zaproszeniem potencjalnych inwestorów z USA do udziału w oficjalnie sankcjonowanej +kradzieży+ chińskich technologii". Gazeta zasugerowała również, że ChRL dysponuje możliwościami potencjalnego odwetu.

"Chiny w żadnym razie nie planują zaakceptować +złodziejstwa+ wobec rodzimej firmy technologicznej i mają mnóstwo sposobów na odpowiedź w razie, gdyby administracja (USA - PAP) realizowała swój plan". Jednocześnie, redakcja państwowej gazety nie sprecyzowała, na czym miałby polegać ewentualny odwet ChRL.

"Global Times" nazwało możliwą blokadę TikToka w USA "odzwierciedleniem tchórzostwa Waszyngtonu". Tabloid, który jest przybudówką organu prasowego rządzącej Komunistycznej Partii Chin, w swoim artykule ocenia, że decyzja o ewentualnej blokadzie dostępu do TikToka w Ameryce wynika ze strachu USA przed chińskimi firmami technologicznymi. Gazeta odnosi sytuację dotyczącą platformy TikTok do innego konfliktu amerykańsko-chińskiego, który ogniskuje się wokół spraw związanych z obecnością sprzętu koncernu Huawei w zachodnich sieciach telekomunikacyjnych.

"Stany Zjednoczone to pionier globalnego internetu, który stworzył Google'a, Facebooka, Twittera i YouTube'a. W ostatnich latach jednak sfera internetu w Stanach Zjednoczonych uległa stagnacji" - ocenił chiński dziennik.