USA: Snapchat umożliwi użytkownikom dopisanie się do listy wyborców

Snapchat we wrześniu wprowadzi nową funkcjonalność umożliwiającą użytkownikom zarejestrowanie się za pośrednictwem serwisu na liście wyborców w listopadowych wyborach prezydenckich w USA. Ma to zachęcić przede wszystkim młodych internautów do udziału w wyborach.

Serwis społecznościowy Snapchat zamierza wprowadzić nową funkcjonalność umożliwiającą internautom dopisanie się do listy wyborców, a także udostępnić "Przewodnik wyborczy" z informacjami dotyczącymi całego procesu wyborczego.

Narzędzie o nazwie "Voter Registration Mini" udostępnione zostanie użytkownikom we wrześniu i pozwoli im na rejestrację na liście wyborców bezpośrednio przez platformę. Usługa umożliwi również monitorowanie w czasie rzeczywistym tego, ilu wyborców zgłosiło chęć do głosowania za pośrednictwem Snapchata. Ponadto serwis uruchomi nowy "Przewodnik wyborczy" zawierający informacje dotyczące m.in. procedur wyborczych, jak np. możliwość głosowania korespondencyjnego lub osobistego. Strona korzystać będzie również z informacji dostarczanych przez współpracujące z platformą organizacje eksperckie, w tym m.in. NAACP, ACLU, BallotReady czy DemocracyWorks.

Eksperci oceniają, że Snapchat ma szansę zachęcić do głosowania przede wszystkim młodych wyborców, czyli przedstawicieli tzw. Millenialsów i Pokolenia Z. Funkcjonalności udostępnione przez serwis mają im pomóc w zarejestrowaniu się na wybory, stworzeniu ewentualnego planu wyborczego oraz w zorientowaniu się w scenie politycznej.

Jak dotąd podczas wyborów parlamentarnych w 2018 r. za pośrednictwem Snapchata do listy wyborców dopisało się 450 tys. wyborców. Szacuje się, że 50 proc. z nich faktycznie wzięło udział w głosowaniu.