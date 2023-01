USA: SpaceX wystrzelił rakietę Falcon Heavy z wojskowymi systemami satelitarnymi

Amerykańska firma kosmiczna SpaceX, założona przez Elona Muska, wystrzeliła w niedzielę rakietę Falcon Heavy w piątej misji kosmicznej nazwanej USSF-67, m.in. z dwoma wojskowymi systemami satelitarnymi.

Start Falcon Heavy, uważanej za najpotężniejszą rakietę operacyjną na świecie, nastąpił z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie w niedzielę późnym popołudniem czasu miejscowego. W skład ładunku wchodziły dwa wojskowe systemy: SATCOM - satelita przekaźnikowy, który zwiększa zdolności komunikacyjne sił zbrojnych oraz ESPA dostarczający m.in. danych dla sił kosmicznych USA.

Rakieta wyniosła również w przestrzeń powietrzną prototypowe systemy wykorzystywane do bezpiecznej komunikacji kosmos-ziemia.

"To złożona misja (...) i dlatego jesteśmy tak entuzjastycznie nastawieni do nadchodzącego startu naszego drugiego Falcona Heavy w ciągu zaledwie kilku miesięcy" - powiedział przed startem rakiety, cytowany przez agencję prasową UPI, gen. dywizji Stephen Purdy, dyrektor wykonawczy programu dowództwa systemów kosmicznych (Assured Access to Space).

Niedzielny start Falcona Heavy był drugim w ostatnich trzech miesiącach po wcześniejszej trzyletniej przerwie. 1 listopada wystrzelono rakietę w misji USSF-44, rozmieszczając na orbicie mikrosatelity dla amerykańskiego wojska opracowane przez spółkę zależną Boeinga, Millennium Space Systems.

W tym roku SpaceX planuje jeszcze cztery starty Falcon Heavy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski