USA: styczniowa sprzedaż Hyundaia wzrosła o 5 proc.

Sprzedaż koncernu Hyundai w USA wzrosła w styczniu o ponad 5 proc. Przyczyną ma być poszerzona oferta crossoverów firmy, która zainteresowała znacznie więcej klientów w porównaniu z 2019 r.- podał serwis Automotive News.

Popyt detaliczny na crossovery Hyundaia miał w ubiegłym miesiącu wzrosnąć o ok. 54 proc., do poziomu ponad 25,11 tys. sztuk. Zrekompensowało to ogólnie niższą sprzedaż samochodów i 68 proc. spadek w dostawach pojazdów flotowych. Ogólna sprzedaż crossoverów firmy w miesiącu wyniosła zaś 25,86 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniach rok do roku oraz stanowi styczniowy rekord dla firmy na terytorium USA.

AN przypomniało, że Hyundai poszerzył w zeszłym roku swoją amerykańską ofertę crossoverów do sześciu linii, dodając do niej modele Palisade i Venue. Popyt detaliczny na sprzedażowy hit firmy z tego segmentu w 2019 r. - crossovera Tucson - wzrósł w ubiegłym miesiącu o 61 proc., sprzedaż zaś o ok. 8 proc.

Serwis wskazał, że rozszerzanie oferty crossoverów było motorem rozwoju także dla konkurencyjnej Mazdy. Miesięczna sprzedaż koncernu wzrosła w porównaniach rok do roku o ok. 18 proc. Producent wskazał, że połączona sprzedaż modeli CX-3, CX-30, CX-5 i CX-9 wzrosła o 41 proc., do poziomu 18,97 tys. sztuk. Oznacza to, że wolumen sprzedaży wzrósł czwarty miesiąc z rzędu.

Ogólna sprzedaż pojazdów lekkich w USA za styczeń ma według prognoz prezentować trend spadkowy - powodem ma być obniżający się popyt detaliczny, nawet przy wzrostach ofert promocyjnych na zakup pojazdu - ocenił AN.

Portal wskazuje, że obraz styczniowej sprzedaży samochodów w USA nie jest kompletny, ponieważ koncerny oraz marki takie jak BMW Group, Nissan North America, Volkswagen, Audi i Porsche zmieniły metodologię prezentacji wyników z miesięcznego na kwartalny.