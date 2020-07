USA: TikTok oskarżany o naruszanie prywatności dzieci

Amerykańska Federalna Komisja Handlu i Departament Sprawiedliwości zbadają zarzuty wysunięte przeciwko serwisowi społecznościowemu TikTok ws. złamania przez niego podjętego w 2019 r. zobowiązania o ochronie prywatności użytkowników poniżej 13 roku życia - poinformowała agencja Reutera.

Dziennikarze, powołując się na źródła, poinformowali, że amerykańskie władze federalne postanowiły przyjrzeć się oskarżeniom wobec TikToka o naruszanie prywatności dzieci.

To pokłosie zgłoszenia, jakie jeszcze w maju br. złożyło kilka organizacji, w tym Center for Digital Democracy i Campaign for a Commercial-Free Childhood, które zaalarmowały Federalną Komisję Handlu (FTC), że TikTok nie wywiązał się z zapisów porozumienia o ochronie prywatności małoletnich użytkowników. Chodzi o porozumienie podpisane między FTC a TikTokiem jeszcze w lutym 2019 r., w ramach którego serwis zobowiązał się m.in. do usunięcia nagrań i danych osobowych użytkowników poniżej 13 roku życia.

Jednak to nie jedyny problem TikToka w USA. Działaniom należącego z chińskiego koncernu serwisu od pewnego czasu przygląda się również amerykański Komitet ds. inwestycji zagranicznych zajmujący się m.in. ochroną bezpieczeństwa USA w kontekście zewnętrznych inwestycji. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapowiedział już zresztą w poniedziałek, że amerykańska administracja "zdecydowanie rozważa" zakazanie TikToka z Stanach Zjednoczonych i podejrzewa, że firma może przekazywać dane amerykańskich użytkowników władzom w Pekinie.

Kierownictwo TikToka zaprzecza wszystkim zarzutom. Rzecznik firmy podkreślił, że serwis "bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa wszystkich użytkowników" i zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych pozwala 13-letnim i młodszym użytkownikom "korzystać z aplikacji jedynie w ograniczonym stopniu i przy zachowaniu dodatkowych środków ochronnych, zabezpieczających również prywatność młodych internautów".

Federalna Komisja Handlu i Departament Sprawiedliwości odmówiły komentarza na ten temat.

TikTok należy do chińskiego koncernu ByteDance. Umożliwiający nagrywanie i publikowanie krótkich filmików serwis cieszy się popularnością głównie wśród młodych. Szacuje się, że 60 proc. z 26,5 mln użytkowników TikToka stanowią mieszkańcy Stanów Zjednoczonych w wieku 16-24 lata.