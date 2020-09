USA: Trump planuje gromadzić dane biometryczne imigrantów

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że planuje poszerzyć uprawnienia służb imigracyjnych i umożliwić im gromadzenie większej ilości danych takich jak skany tęczówki, próbki głosu oraz DNA od imigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych.

Gromadzenie danych biometrycznych na szerszą skalę ma według ministerstwa bezpieczeństwa narodowego służyć celom weryfikacji tożsamości, bezpieczeństwa dokumentów oraz zarządzania danymi dotyczącymi przestępczości.

Serwis The Next Web przypomina, że amerykańskie służby graniczne i imigracyjne już teraz gromadzą dane biometryczne o osobach przybywających do Stanów Zjednoczonych jako migranci. To odciski palców i fotografie. Nowe zasady pozwolą jednak na poszerzenie zbioru danych o skany tęczówki, próbki głosu, odciski całych dłoni oraz zdjęcia przystosowane do odczytu przez oprogramowanie do rozpoznawania twarzy.

Ministerstwo bezpieczeństwa narodowego będzie mogło również gromadzić próbki DNA na wypadek postępowań, w których konieczne będzie udowodnienie pokrewieństwa np. osób ubiegających się o azyl i ich dzieci.

Rząd federalny ma dysponować uprawnieniami pozwalającymi na gromadzenie tych danych w dowolnym czasie przed uzyskaniem obywatelstwa przez imigrantów niezależnie od ich wieku. Zdaniem krytyków doprowadzi to do stworzenia w kraju "utrzymywanej permanentnie bazy danych biometrycznych o osobach ubiegających się o przyznanie im dokumentów uprawniających do legalnej imigracji, w tym dzieci". Jak ocenia cytowana przez serwis mecenas specjalizująca się w zagadnieniach prawnych aspektów prywatności Calli Schroeder, "stwarza to ogromny potencjał do nadużyć, ale nie niesie ze sobą żadnych korzyści".

Zdaniem zastępczyni dyrektora ds. polityki imigracyjnej organizacji broniącej w USA praw człowieka ACLU Andrei Flores, proponowane zmiany w uprawnieniach służb "radykalnie zmienią system imigracyjny Stanów Zjednoczonych". Jej zdaniem "celem Trumpa jest zamknięcie systemu prawnego umożliwiającego legalną imigrację oraz sprawienie, że imigracja do USA będzie tak trudna, jak to tylko możliwe".