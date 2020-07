USA: Uczelnie pozywają administrację Trumpa za blokadę wiz dla studentów online

Uniwersytet Harvarda i Massachusetts Institute of Technology (MIT) pozywają administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za blokadę wiz dla studentów, których zajęcia odbywają się wyłącznie w trybie online - informuje serwis Ars Technica.

Uczelnie domagają się całkowitego wycofania kontrowersyjnej decyzji prezydenta, która zmusza studentów przeniesionych na zajęcia online do opuszczenia Stanów Zjednoczonych, albo znalezienia innej uczelni, oferującej im zajęcia stacjonarne, jeśli chcą uniknąć anulowania wiz.

W oświadczeniu wydanym przez dwie prestiżowe amerykańskie uczelnie czytamy, że ich zdaniem decyzja organów USA odpowiedzialnych za kontrolę imigracji i ceł (ICE) "odzwierciedla starania rządu federalnego zmierzające do zmuszenia uniwersytetów do przywrócenia zajęć stacjonarnych, co z kolei wymaga od studentów zamieszkania w ściśle obsadzonych akademikach. Nie współgra to z oceną uniwersytetów, których zdaniem decyzja taka nie jest bezpieczna i nie przekłada się na korzyści dla edukacji".

Uczelnie skrytykowały "przymuszanie do przywrócenia zajęć stacjonarnych w sytuacji, kiedy zarówno studenci jak i uniwersytety nie dysponują czasem wystarczającym na przygotowanie się i odniesienie do ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa swoich społeczności". Jak oceniły władze MIT i Harvardu, "efektem, a być może i celem, jest stworzenie jeszcze większego chaosu odczuwalnego tak bardzo, jak to tylko możliwe zarówno przez uczelnie, jak i przez zagranicznych studentów".

Harvard i MIT wskazały, że decyzje administracji prezydenta USA będą problematyczne przede wszystkim dla studentów z określonych regionów geograficznych, takich jak np. Syria, w której "wojna domowa i trwający kryzys humanitarny sprawiają, że nauka na uniwersytecie jest de facto niemożliwa, podobnie jak dostęp do internetu".

Obie prestiżowe uczelnie zwróciły przy tym uwagę, że urzędnicy nie konsultowali decyzji o cofnięciu wiz dla studentów przeniesionych na zdalne nauczanie z władzami uniwersytetów.