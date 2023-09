USA: władze chcą zwrotu 52 mln wadliwych poduszek powietrznych w samochodach

Amerykańska agencja bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA oświadczyła we wtorek, że systemy napełniające do poduszek powietrznych firmy ARC Automotive są niebezpieczne i zagrażają życiu kierowców - podała agencja AP. Problem ma dotyczyć poduszek w ponad 25 mln samochodów. Agencja poczyniła krok w kierunku zmuszenia producenta do zwrotu i naprawy sprzętu.

Jak napisała we wstępnej decyzji NHTSA, systemy napełniające mogą porwać poduszki powietrzne, wyrzucając z wielką siłą metalowe odłamki w kierunku pasażera pojazdu. Wobec tego uznała, że stanowi to nieakceptowalne ryzyko poważnych ran lub śmierci pasażerów.

Agencja już w maju zwróciła się do firmy ARC Automotive, by wymieniła wadliwe komponenty, lecz spółka nie zgodziła z oceną regulatora. Firma uważa, że uwagi NHTSA dotyczą hipotetycznych sytuacji i że agencja nie ma prawa żądać zwrotu produktów od producenta części samochodowych.

Wtorkowa decyzja stanowi krok w kierunku zmuszenia firmy do napraw. 5 października ma się odbyć publiczne wysłuchanie w tej sprawie, co jest warunkiem koniecznym do ewentualnej decyzji sądu w tej sprawie.

Według AP, zarzucane firmie defekty dotyczą 52 mln poduszek powietrznych w ponad 25 mln samochodów, czyli niemal 10 proc. wszystkich aut w USA. Systemy ARC zainstalowane są w pojazdach produkowanych między 2000 i 2018 r. Problem dotyczy samochodów 12 producentów, w tym tych najbardziej popularnych marek, takich jak Toyota, Ford, Chevrolet, BMW, Volkswagen, Hyundai, Kia, Audi, Tesla czy Porsche.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński