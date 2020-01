USA zamknie granice przed chińskimi dronami?

1000 dronów z chińskimi elementami ma trafić do służb amerykańskich. Jednak administracja federalna Stanów Zjednoczonych ma w planach wstrzymanie dronowego programu cywilnego.

Czytaj też: Nadchodzi ciekawy czas dla dronów "Nawołujemy, by natychmiast ograniczyć użytkowanie sprzętu i technologii, które mogą zagrozić bezpieczeństwu krytycznych informacji i infrastruktury" czytamy w liście. Senatorowie podkreślają, że Amerykańscy podatnicy nie powinni finansować firm zagrażających bezpieczeństwu narodowemu, czy amerykańskiej konkurencyjności gospodarczej.Pod listem podpisali się senatorowie: Tom Cotton, Marsha Blackburn, Marco Rubio, Rick Scott, John Cornyn.Agenda ds. bezpieczeństwa informatycznego USA i Agencja Federalna ds. Infrastruktury wystosowały w 2019 r. ostrzeżenia dotyczące dronów DJI. W ocenie obu podmiotów w maszynach tych są elementy dyskredytujące bezpieczeństwo danych, udostępniające informacje serwerom nienależącym do DJI.Chińska firma w komentarzu do listu oceniła, że oddaje użytkownikom, klientom pełną kontrolę danych gromadzonych przez użytkowane urządzenia. W ramach tej kontroli decydują oni jak są gromadzone, zapisywane i przesyłane dane z dronów. List senatorów DJI nazwało pełnym "fałszywych oskarżeń," kreującym błędny obraz firmy i jej poświęcenia dla transparentności sektora dronowego. DJI w grudniu twierdziło, że senatorowie są niedoinformowani.