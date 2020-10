Usługa Google Play Pass wchodzi do Polski

Koncert z Mountain View jeszcze w tym tygodniu uruchomi w Polsce usługę Google Play Pass. Jej abonenci uzyskają dostęp do kilkuset gier i aplikacji innego rodzaju na urządzenia z systemem Android bez reklam i konieczności dodatkowych opłat.

Jak czytamy w informacji prasowej, lista produkcji dostępnych w ramach abonamentu Google Play Pass ma być konsekwentnie rozszerzana w kolejnych miesiącach. Od października znajdą się w niej m.in. polska produkcja "This War of Mine", a także takie tytuły, jak "Monument Valley", "Terraria" i "Star Wars: Knights of the Old Republic". Do końca roku do oferty trafi również m.in. popularna seria "Worms".

Listę produktów odblokowanych w ramach Play Pass można będzie poznać, przeglądając dedykowaną stronę lub wyszukując konkretne tytuły na oficjalnej platformie z oprogramowaniem na urządzenia z systemem Android, Sklepie Play. Aplikacje objęte ofertą będą oznaczane symbolem biletu Play Pass (czterokolorowym prostokątem z zaokrąglonymi rogami i półokrągłymi wycięciami w krótszych bokach).

Do korzystania z Play Pass niezbędne jest urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android 4.4 lub nowszym oraz Sklep Play w wersji 16.6.25 lub nowszej, a także konto Google. W Polsce subskrypcję do usługi wyceniono na ok. 23 zł miesięcznie lub 140 zł rocznie, nie licząc miesięcznego okresu próbnego.

Google podkreśla, że podobnie jak w przypadku Biblioteki rodzinnej Google Play, administratorzy mogą udostępniać swoją subskrypcję Play Pass maksymalnie pięciu innym członkom zarządzanej przez siebie grupy rodzinnej. Każda z tych osób ma mieć możliwość indywidualnego pobierania i korzystania z aplikacji bez wpływu na aktywność innych.