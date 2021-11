Ustalono związek pomiędzy używaniem poszczególnych portali społecznościowych z naszym samopoczuciem

Aktywne korzystanie z portali społecznościowych w trakcie lockdownu niesie za sobą zróżnicowane skutki - użytkownicy Facebooka czuli się bardziej smutni i osamotnieni, podczas gdy osoby aktywnie korzystające z Twittera i Instagrama cieszyły większą satysfakcją z życia - informują naukowcy na łamach PLOS One.

W związku z wprowadzonym na czas pandemii COVID-19 lockdownem wiele osób utraciło możliwość aktywnego utrzymywania kontaktów społecznych. Skutkiem tego było przeniesienie swoich relacji do sieci i mediów społecznościowych - w końcu to one pozwalały na utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi i rodziną. Najnowsze badania przeprowadzone przez Alexandrę Masciantonio z University of Lorraine we Francji i jej współpracowników dowodzą, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, korzystanie z niektórych mediów społecznościowych może być bardziej szkodliwe niż pomocne.

"W czasie pandemii COVID-19 znacznie wzrosło korzystanie z mediów społecznościowych w życiu codziennym. Dlatego ważne było, abyśmy zrozumieli, czy mają one związek z indywidualnym samopoczuciem" - mówi Masciantonio.

Zespół badawczy zaprojektował własne badanie - 793 osoby dorosłe w wieku między 18 a 77 lat wypełniły ankiety online w kwietniu 2020 r. Respondentów pytano, jak często korzystali z poszczególnych portali społecznościowych, m.in. Facebooka, Instagrama i Twittera w trakcie pandemii. W przypadku każdej z tych platform informowali też, jak często i aktywnie lub biernie z nich korzystali. Aktywne użytkowanie oznaczało częstość udostępniania treści lub komentowania postów innych osób, bierne zaś odnosiło się do przeglądania poszczególnych stron bez reagowania na posty innych. Respondenci odpowiadali również na pytania oceniające stopień, w jakim otrzymują wsparcie społeczne za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Badanie potwierdziło to, co wykazały już poprzednie badania - podczas pandemii wzrosło korzystanie z mediów społecznościowych, zwłaszcza TikToka. Co więcej, platformy mediów społecznościowych miały zróżnicowane oddziaływanie na samopoczucie badanych. Jeśli chodzi o TikToka, ani aktywne, ani bierne korzystanie z aplikacji nie miało znaczenia dla dobrostanu psychicznego. Jednak aktywne korzystanie z Facebooka wiązało się z większym odczuwaniem negatywnych emocji, np. smutku, złości, niepokoju.

Aktywne korzystanie z Instagrama z kolei wiązało się ze zwiększonym wsparciem społecznym, a to z kolei niosło za sobą większą satysfakcję z życia.

Użytkownicy Twittera zgłaszali, że odczuli większe wsparcie społeczne, a co za tym idzie, również zgłaszali większą satysfakcję z życia. Bierne korzystanie z Twittera wydawało się również mieć korzystne skutki - użytkownicy nie porównywali się (lub robili to w bardzo małym stopniu) do innych użytkowników, co skutkowało utrzymywaniem dobrego samopoczucia.

Jak wynika z ostatnich badań, negatywne wiadomości i emocje częściej występują na Twitterze w porównaniu z platformami takimi jak Facebook, gdzie pozytywna autoprezentacja i zarządzanie wizerunkiem są bardziej powszechne.

Autorzy badania zaznaczają, że uzyskane przez nich wyniki badań są zbyt ogólne i odbyły się na małej próbie badanej, aby móc na ich podstawie opracować konkretne zalecenia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych w trakcie pandemii. Chcą również zbadać, czy istnieje zależność pomiędzy używaniem określonych urządzeń elektronicznych, jak np. smatrfon lub smartwatch do przeglądania platform społecznościowych a samopoczuciem użytkowników.

źródło: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248384