Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa znów do poprawki?

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zawiera wiele kontrowersyjnych zapisów, które budzą zastrzeżenia branży. - Zawsze powinien być czas na konsultacje w sprawie tak ważnej jak ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - mówi w rozmowie z WNP.PL Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji.

Jak popatrzymy na mapę świata łączność 5G jest na różnym etapie wdrażania tego standardu. W związku z czym warto byłoby, żeby w tym światowym wyścigu Polska przyspieszyła i zajęła możliwie najlepszą pozycję, pamiętając jednocześnie o szczególnych warunkach, w których znajdujemy się obecnej chwili. Normalna, pełnowymiarowa wojna za naszą wschodnią granicą i rosyjska agresja, to kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, z zabezpieczeniem łączności, szczelnością systemów. Oznacza to, że powinniśmy być szczególnie wyczuleni.Te zjawiska też poniekąd tłumaczą, dlaczego ten proces legislacji i zmiany dotyczące ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa są tak skomplikowane i przebiegają z perturbacjami. Zmiana ma duży ciężar gatunkowy i dotyczy wielu podmiotów, z jednej strony operatorów telekomunikacyjnych, dostawców sprzętu, może nie bezpośrednio, ale także i samorządów. Krąg interesariuszy jest niezwykle szeroki. Sprawa jest istotna więc trudno się dziwić, że proces nie przebiega gładko, ale mimo wszystko trzeba stworzyć sensowne ramy implementacji, aby sieć 5G została u nas wprowadzona jak najszybciej.- Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że jednak dobrą praktyka jest, aby w momencie gdy mamy do czynienia z istotnymi, głębokimi zmianami w projekcie aktu prawnego, które mają być do niego wprowadzone, konsultować te zmiany z rynkiem, z ich adresatami. Oczywiście na późniejszych etapach, kiedy jesteśmy po oficjalnych konsultacjach, nie można rozmawiać z każdym, ale poznanie stanowiska i opinii powinno mieć miejsce. W ramach rozsądku czasowego, ale mowa jest o ustawie mającej przecież ogromne znaczenie. Do momentu zgłoszenia ostatecznej wersji ustawy, a jej dysponentem jest administracja publiczna, można przecież rozmawiać.Powiem tak, treści i zapisy ustawowe warto skonsultować, ale tak aby nie wydłużać nadmiernie całego procesu.- Kluczowa zmiana, która jest generalnie zmianą w dobrym kierunku polega na dopuszczeniu operatorów do postępowania przed Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa dotycząca wykluczania dostaw sprzętu i infrastruktury. Od początku trwania procesu regulacyjnego wspieraliśmy takie założenie, że budowa sieci 5G to nie tylko przedsięwzięcie wpływające na gospodarkę, ale duże wyzwanie geopolityczne. Mamy do czynienia z rywalizacją na poziomie politycznym w tym zakresie, mamy twarde stanowisko w tej kwestii ze strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych czy też Chin. Polska w tym gronie musi się jakoś odnaleźć.Rozumiemy to tak, że zaproponowane zapisy, mówiące o tym, że polski rząd otrzymuje swobodę podjęcia decyzji, w którym kierunku pójść, to jest to rozwiązanie bardzo dobre. Natomiast od początku apelowaliśmy o to, aby w ramach prawa gospodarczego, prawach przedsiębiorców, podmioty bezpośrednio zainteresowane przebiegiem tego postępowania miały w jego ramach określone prawa. W tym między innymi uczestnictwo i dlatego podnosimy kwestię , że wyłączenie mniejszych operatorów nie jest działaniem równoprawnym. Czekamy na reakcję na nasze uwagi, chcemy rozmawiać o potrzebie przyjęcia przejrzystych kryteriów, a nie arbitralnych zapisów.