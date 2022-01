Usunięcie przez Facebook profilu Konfederacji to ingerencja w polską demokrację

To ingerencja w polską demokrację nie na rzecz prawdy, tylko na rzecz zawężenia swobody debaty i wyboru politycznego - oświadczył poseł Krzysztof Bosak komentując usunięcie przez Facebook profilu Konfederacji. Zapowiedział pozew cywilny przeciwko FB i projekt ustawy o ochronie swobody informacji.

Profil Konfederacji został usunięty z Facebooka w środę przed godziną 14. Nieco wcześniej Facebook poinformował Ministerstwo Cyfryzacji o zamiarze usunięcia tych stron.



Podczas konferencji prasowej w Sejmie dyrektor biura prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk podziękował resortowi cyfryzacji za przekazanie informacji o planach Facebooka.

Oświadczył także, że "informacje podane dzisiaj polskim mediom przez Facebooka są nieprawdziwe".



- Nie jest prawdą, że Facebook kontaktował się z nami lub przekazywał ostrzeżenia o tym, iż podajemy jakieś nieprawdziwe informacje. Jedyne informacje, jakie mieliśmy w zeszłym roku, i było ich zaledwie kilka, to takie, że zostały usunięte wpisy z powodu bądź to złamania standardów społeczności, bądź to z powodu mowy nienawiści - poinformował Bosak.

Będzie pozew

Wolność wypowiedzi

Według niego, dotyczyło to pięciu zdarzeń, a informacja o tym, że Konfederacji grozi usunięcie fanpage'a została dodana znacznie później.Bosak stwierdził, że usunięcie strony polskiej partii politycznej na Facebooku "to nie jest błaha sprawa".Według niego, był to "największy profil partii politycznej w Polsce, notujący największe zasięgi, idące w miliony", co potwierdza, że znaczna część Polaków czerpie informacje polityczne właśnie poprzez Facebooka.- Odbieramy tą sytuację, jako ingerencję w polską demokrację, jako ingerencję nie na rzecz prawdy, ale na rzecz zawężenia swobody debaty, na rzecz zawężenia swobody wyboru politycznego przed zbliżającym się sezonem politycznym wypadającym na lata2023-2024-2025 - oświadczył.Zapowiedział też złożenie pozwu cywilnego przeciwko Facebookowi. Wezwał też amerykańską korporację do transparentności, gdyż - jak stwierdził - nie przedstawiono Konfederacji żadnego uzasadnienia dla decyzji o usunięciu jej strony, natomiast skontaktowano się z przedstawicielami rządu i "wybranymi redakcjami".- W Polsce musi panować wolność polityczna i amerykańskie korporacje internetowe nie są od tego, żeby tę wolność tłamsić, czy ograniczać, czy też wyznaczać jej zakres - powiedział Bosak.

Według niego, strona Konfederacji została usunięta przez Facebooka "dokładnie w trakcie wysłuchania publicznego ws. ustaw o segregacji sanitarnej, paszportach (covidowych), szczepieniach itd." i ocenił, że może to być symboliczne. Pytał też, dlaczego Facebook usuwał zamieszczane przez Konfederację "treści krytykujące postawę polityków izraelskich".



Poseł zapewniał, że Konfederacja nadal będzie domagał się zapewnienia w Polsce "konstytucyjnej swobody rozpowszechniania informacji". Poinformował, że wcześniej rozmawiał w tej sprawie m.in. z prezesem UOKiK i okazało się, że - jak dodał - "w polskim prawie jest luka".



- Nie ma ustawy, która by gwarantowała uczestnikom demokratycznego życia politycznego konstytucyjne prawo do rozpowszechniania informacji - stwierdził.



W związku z tym, wiceszef koła Konfederacji zapowiedział przedstawienie projektu ustawy "o ochronie swobody wypowiadania i rozpowszechniania informacji przez aktorów demokratycznego życia politycznego".



Taka regulacja prawna powinna - jak mówił - "zakazać praktyk polegających na uniemożliwieniu obywatelom dostępu do informacji rozpowszechnianych przez dowolną, legalnie działającą partię polityczną w Polsce lub komitet wyborczy, lub innego aktora polskiego życia politycznego".