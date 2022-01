Utwory Neila Younga znikną ze Spotify. To jego protest przeciw antyszczepionkowcom

Na znak protestu przeciwko szerzeniu na Spotify dezinformacji na temat COVID-19 i szczepionek Neil Young poprosił właścicieli tej platformy o usunięcie stamtąd jego utworów. Muzyka skłonił do tej decyzji podcast Joego Rogana, który na Spotify stale podważa skuteczność szczepień przeciw koronawirusowi i wprost zniechęca do szczepień. Rzecznik platformy ogłosił, że prośba Younga zostanie spełniona.

"Mogą mieć albo Rogana, albo mnie. Nie obu" - tak brzmiało kluczowe zdanie ultimatum, jakie w liście otwartym Neil Young postawił Spotify. Stwierdził też, że platforma rozsiewa fałszywe informacje o szczepionkach. Jego zdaniem treści podważające skuteczność szczepień bądź szerzące spiskowe teorie na ich temat mogą zagrażać życiu tych, którzy uwierzą pseudoekspertom.

Treści tworzonych przez koronasceptyków i przeciwników szczepień jest na Spotify wiele, ale Younga szczególnie oburzył podcast Rogana, który w swoich audycjach stale zniechęca słuchaczy do szczepień. Gdy sam zachorował na COVID -19 poinformował zainteresowanych, że leczył się iwermektyną, lekiem stosowanym do zwalczania pasożytów. Spore kontrowersje budzi też dobór gości zapraszanych przez Rogana. W jego podcaście wypowiadał się m.in. wirusolog dr Roberta Malone'a, który mówił o "eksplozji zgonów związanych ze szczepieniami", którą - jak stwierdził - szpitale zatajają. Przywołał również popularne wśród przeciwników szczepionek tezy o hipnotyzowaniu ludzi i sztucznym podtrzymywaniu powszechnej histerii.

W liście zamieszczonym na swojej stronie internetowej Young ostro skrytykował platformę Spotify za publikowanie takich treści jak podcast Rogena. "Stała się domem dla zagrażającej życiu dezinformacji. Kłamstwa są sprzedawane za pieniądze"- napisał Kanadyjczyk, zwracając szczególną uwagę na młodych słuchaczy, którzy ufają, że wszystko, co jest na niej zamieszczane jest prawdą. Przy okazji podziękował wytwórni Warnera za to, że wsparła jego decyzję o wycofaniu swoich utworów ze Spotyfy oraz fanom, którzy go poparli. Young zaapelował też do innych muzyków, aby "w imię prawdy" nie wspierali Spotify.

Platforma zaakceptowała decyzję muzyka i zapewniła, że usunie ze swojego katalogu jego utwory. "Chcemy, aby cała muzyka i treści audio na świecie były dostępne dla użytkowników. Z tym wiąże się wielka odpowiedzialność, z jednej strony zapewnienia słuchaczom bezpieczeństwa, z drugiej wolności twórcom" - stwierdził w oświadczeniu przesłanym do "The Washington Post" rzecznik Spotify. "Żałujemy, że Neil podjął decyzję o usunięciu jego muzyki ze Spotify, ale mamy nadzieję, że wkrótce powitamy go z powrotem" - dodał. Przy okazji wyjaśnił, że Spotify ma bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące zamieszczanych na niej treści i od początku pandemii usunięto ponad 20 tys. odcinków podcastów związanych z COVID-19.

Young nie jest jedyną osobą, która sprzeciwiła się wątpliwym treściom zamieszczanym w podcaście "The Joe Rogan Experience", który - jak podało "Variety" - był najpopularniejszym podcastem Spotify na świecie w 2021 roku. Jak podaje CNN na początku stycznia ponad 250 naukowców, lekarzy i pielęgniarek wystosowało do platformy list otwarty, potępiając ją za wspieranie Rogana i rozpowszechnianie jego teorii. Wezwali też Spotify do umieszczania przy kolejnych odcinkach podcastu ostrzeżeń na temat fałszywych treści. Neil Young w swoim liście nawiązał do tego apelu. Wyjaśnił, że to właśnie ten zwrócił jego uwagę na ten problem i skłonił do tak radykalnej formy protestu. (PAP Life)

mdn/ gra/