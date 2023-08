Użytkownicy iPhone ‘a mogą sms-ować z Bogiem, Hiobem a nawet Szatanem

Powstała aplikacja do rozmawiania z postaciami z Biblii. Text with Jesus dzięki sztucznej inteligencji umożliwia wymienianie wiadomości tekstowych z postaciami z Biblii – Jezusem, Mojżeszem czy apostołami. Ale uwaga, o ile z Jezusem możemy porozmawiać za darmo, o tyle konwersowanie np. z Marią Magdaleną jest już płatne.

Za działająca od lipca aplikacją Text with Jesus stoi firma Catloaf Software z Los Angeles. Wcześniej stworzyła ona aplikację Text from Jesus, która codziennie wysyłała jej użytkownikom jakiś inspirujący biblijny werset. Nowy program przypomina popularne komunikatory w mediach społecznościowych. Tyle że zamiast znajomych, wśród osób, do których możemy napisać, są postaci z Biblii.

Za symulacją tego, co Noe czy Maryja mogliby do nas napisać, stoi Chat GPT, narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Postaci komunikują się z nami za pomocą prostego, codziennego języka, często wplatając też do swoich wypowiedzi cytaty z Biblii.

Mamy możliwość porozmawiania za darmo z Jezusem, Marią, Józefem, Noe, Esterą czy Hiobem. Jednak większość bohaterów jest dostępna dopiero po uiszczeniu opłaty. Jeśli chodzi o Szatana, jest on domyślnie wyłączony. Gdyby jednak ktoś chciał koniecznie z nim porozmawiać, będzie musiał go odnaleźć w ustawieniach i aktywować.

Aplikacja, w testowaniu której brała udział także grupa pastorów, co wyjawił w rozmowie z "Washington Post" jej twórca, wciąż jest rozwijana. Na razie dostępna jest tylko dla urządzeń Apple. Wśród wersji językowych znajdziemy angielską, francuską, niemiecką, hiszpańską, włoską i portugalską.

Na stronie aplikacji znajduje się zapewnienie, że nie jest ona czymś bluźnierczym. Celem jej powstania jest bowiem "skłonienie do refleksji, pogłębienie zrozumienia tekstów religijnych i zachęcenie do konstruktywnych rozmów na temat wiary". (PAP Life)

