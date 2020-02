Użytkownicy mediów społecznościowych z Kaszmiru przed sądem za użycie VPN-a

Użytkownicy internetu z Kaszmiru zostali odpowiedzą przed sądem za użycie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) do obchodzenia obowiązującej w tym regionie blokady możliwości korzystania z mediów społecznościowych - podał serwis ABC News.

Władze lokalne oskarżają użytkowników internetu o "promocję łamania prawa i propagowanie ideologi secesjonistycznej". O wszczęciu postępowania poinformowała kaszmirska policja.

W sprawę zaangażowane są setki osób, które zostały zidentyfikowane przez władze, a obecnie są przesłuchiwane - pisze ABC News, powołując się na słowa Tahira Ashrafa, dowódcy komórki policji ds. cyberprzestępczości w głównym mieście regionu - Srinagarze. Według przedstawicieli indyjskich organów ścigania, podczas interwencji policyjnych zgromadzono dużo "obciążających materiałów".

Oskarżeni w sprawie mogą - w myśl obowiązujących w regionie przepisów narzuconych przez rząd w Delhi - otrzymać zarzuty działalności terrorystycznej. Wobec nikogo nie dokonano jednak w chwili obecnej formalnego aresztowania. Policja zaapelowała natomiast do użytkowników internetu, by nie korzystali z wirtualnych sieci prywatnych, gdyż stanowi to naruszenie prawa.

Mieszkańcy Kaszmiru używają usług VPN do obchodzenia cenzury, którą objęte są internet i media społecznościowe. W styczniu władze przywróciły łączność z siecią po sześciu miesiącach całkowitego odcięcia dostępu do internetu w regionie, jednakże bez użycia VPN-ów można odwiedzać jedynie zaaprobowane przez rząd strony internetowe i usługi.

Niedawna całkowita blokada dostępu do sieci miała związek z pozbawieniem Kaszmiru statusu regionu o częściowej autonomii. Władze w Delhi odcięcie internetu argumentowały koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa w regionie.