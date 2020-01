V-Coptr Falcon - dron z dwoma wirnikami oferuje dłuższy czas lotu na baterii

Firma Zero Zero Robotics opracowała drona, który zamiast standardowych czterech wirników wyposażony jest w dwa. Modyfikacja ta ma czynić go bardziej poręcznym, zmniejszać hałas urządzenia, a także przedłużać czas działania do ok. 50 minut - podał serwis The Verge.

V-Coptr Falcon rezygnuje ze standardowego designu w zamian opierając konstrukcję na dwóch wirnikach z możliwością zmiany stopnia nachylenia względem ziemi.

The Verge przypomniał, że standardowy projekt drona korzysta z czterech zamontowanych w stałej konfiguracji wirników do kontroli kierunku lotu. Zapewnia to większą moc nośną oraz dużą stabilność.

, firma odpowiedzialna za nietypowego drona, wskazała, że poszczególne wirniki V-Coptr Falcon mogą poruszać się niezależnie od siebie. Firma zapewniła, że dzięki temu ich konstrukcja jest w stanie dorównać czterowirnikowym rywalom, m.in. zmniejszając opór powietrza podczas lotu.

Dwa wirniki zmniejszają też pobór prądu, a urządzenie może być złożone do kompaktowej formy przenośnej. Verge wskazał, że obiecywany przez producenta 50-minutowy czas lotu bez ładowania to o 20 min dłużej, niż oferuje konkurencyjny DJI Mavic 2.

V-Coptr Falcon dodatkowo wyposażony jest w 12-megapikselową kamerę na trzyosiowym gimbalu, zdolną do nagrywania wideo o rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę. Dodatkowa para kamer umożliwia maszynie śledzenie wizualne i automatyczne unikanie przeszkód, podobnie jak we wcześniejszym urządzeniu firmy - tzw. dronie do selfie Hover 2.

Dron z dwoma wirnikami dostępny jest obecnie w zamówieniach przedpremierowych, w cenie 999 USD (ok. 3,8 tys. zł).

