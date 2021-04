Venture Capital wciąż aktywne w Polsce

Od stycznia do kwietnia 2021 r. na polskim rynku venture capital przeprowadzono 94 transakcje, w które zaangażowanych było 65 funduszy. Dostarczyły one do innowacyjnych, polskich spółek 243 mln zł – wynika z kwartalnego raportu PFR Ventures i Inovo Venture Partners.

W pierwszym kwartale na polskim rynku venture capital przeprowadzono 94 transakcje.

Ogółem do polskich spółek trafiło 243 mln zł. To o 2,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

46 proc. zainwestowanych w pierwszym kwartale środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł 35 proc.

Prawie 100 transakcji

Duża rola PFR Ventures