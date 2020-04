Veoneer i Volvo Cars podzielą się spółką Zenuity

Marka Volvo Cars i dostawca technologii motoryzacyjnej Veoneer zdecydowali o podziale założonej przez te spółki firmy joint venture Zenuity, zajmującej się oprogramowaniem dla aut – podała agencja Reutera.

Firmy już w zeszłym roku zapowiedziały strategiczną ocenę działania Zenuity, które tworzy oprogramowanie dla tzw. zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) oraz autonomicznej jazdy. Powodem ponownego przemyślenia roli spółki joint venture miało być odsunięcie w czasie planowanego wprowadzania autonomicznych samochodów na szeroką skalę.

W nowej umowie między firmami założycielskimi Veoneer przejmie i zintegruje w swoje struktury działy Zenuity skupiające się na projektowaniu systemów ADAS - będzie to ok. 200 osób. Szwedki producent aut stworzy zaś nową firmę zależną - podmiot ten przejmie pozostałą, 600-osobową kadrę Zenuity z działami skupionymi na opracowywaniu i komercjalizacji oprogramowania do autonomicznej jazdy.

Główny inżynier Volvo Henrik Green w komentarzu dla agencji Reutera wskazał, że koncern od teraz zamierza "kupować systemy ADAS na mocy tradycyjnej umowy z dostawcą", a wewnętrzne prace rozwojowe "skupią się na kolejnej generacji produktów" firmy.

Green dodał, że wchłonięta przez struktury firmy część Zenuity pracować będzie nad nowym oprogramowaniem dla pojazdów, bazującym na platformie architektury SPA2. Pojazdy z tym systemem wprowadzane będą począwszy od 2022 r.

Firma Veoneer, która wytwarza także systemy wizji dla pojazdów i systemy radarowe, oczekuje, że w wyniku umowy oszczędzi ok. 30-40 mln USD rocznie. Spodziewa się także opłaty w wysokości ok. 15 mln USD od Volvo Cars, choć suma musi być jeszcze ostatecznie potwierdzona.

Podział Zenuity ma się ostatecznie zakończyć najpóźniej w III kw. 2020 r. - wskazały firmy.