Vercom chce zebrać z giełdy 180 mln zł na akwizycje

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Vercom w związku z planowaną ofertą publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW. Z emisji nowych akcji Vercom oczekuje pozyskać ok. 180 mln zł na dalszy rozwój, a wartość całej oferty może wynieść nawet do 225 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 14-20 kwietnia.

Vercom zamierza pozyskać z oferty ok. 180 mln zł przy założeniu uplasowania wszystkich akcji nowej emisji po cenie maksymalnej.

Uwzględniając inne źródła kapitału spółka planuje przeznaczyć do 250 mln zł na akwizycję podmiotów działających w regionie Europy Środkowowschodniej w obszarze CPaaS (Communication Platform-as-a-Service) to usługa lub rozwiązanie, które pozwala firmom w spójny i efektywny sposób - poprzez scentralizowaną platformę - dotrzeć do klientów za pomocą wielu, komplementarnych kanałów komunikacji (sms, email, push, komunikatory OTT).

Pomyślna realizacja rozważanych planów akwizycyjnych pozwoliłaby Grupie na przyspieszenie realizacji strategii budowy silnego gracza na rynku usług CPaaS w regionie oraz umożliwiłaby skokowy wzrost skali działalności.

Globalne platformy komunikacyjne w chmurze