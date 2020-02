Verge: Bezproblemowe działanie Motoroli Razr przez 6 do12 miesięcy

Serwis CNet poddał testom składaną Motorolę Razr wielokrotnie składając ją i rozkładając. Zawias urządzenia przestał działać po ok. 27 tys. złożeń, co oznacza, że konsumenci mogą spodziewać się problemów po 6-12 miesiącach użytkowania - podał w piątek serwis The Verge.

W styczniu odbyła się premiera składanej Motoroli Razr - smartfona przypominającego telefon z klapką o tej samej nazwie, który Motorola zaczęła sprzedawać w 2004 r. Urządzenie trafiło do sprzedaży na początku lutego, w limitowanej liczbie.

CNet umieścił składany telefon w tzw. FoldBocie - urządzeniu, które szybko rozkłada i składa smartfony, w celu przetestowania ich wytrzymałości. Po ok. trzech godzinach w maszynie i 27 tys. cykli testujący sprawdzili stan smartfona i zauważyli, że nie składa się on całkowicie, a przy próbach zamknięcia z mechanizmu dobywają się trzeszczące dźwięki - ekran nadal jednak działał.

The Verge przypomniał, że przeciętny użytkownik sprawdza swój telefon od 80 do 150 razy dziennie i wskazał, że z przeliczenia wynika, że osoby kupujące Razr mogą spodziewać się jego bezproblemowego działania przez ok 6-12 miesięcy.

Motorola nie podała informacji o planowanej dla urządzenia liczbie złożeń, ale zaznaczała wcześniej, że sprzęt powinien bez problemu działać przez ok. dwa lata. W czasie pierwszego roku po zakupie oferuje także gwarancję na "defekty spowodowane zwykłym użytkowaniem".

Serwis wskazał, że test dotyczył tylko jednego egzemplarza urządzenia i nie jest w pełni reprezentatywny. FoldBot wydawał się mieć jednak problemy z pełnym zamknięciem Razr przed osiągnięciem pułapu 27 tys. złożeń. Maszyna testująca nie była też w pełni dostosowana do badania, gdyż dostarczająca ją firma SquareTrade nie dostała egzemplarza Razr do wstępnych testów mechanizmu FoldBota.

Wielu recenzentów urządzenia wskazywało na trzeszczenie i dziwne dźwięki przy składaniu i rozkładaniu Motoroli Razr. Materiał wideo BBC News wskazał zaś, że matryca ekranu, rozpięta na urządzeniu jak płótno na ramie, może być uniesiona nad resztą elementów, co może wskazywać, iż pod ekranem gromadzić się będą kurz i zabrudzenia.

Uprzednio CNet zbadał w ten sam sposób wytrzymałość Samsunga Galaxy Fold - pierwszego na rynku składanego smartfona. W październiku 2019 r. egzemplarz telefonu wytrzymał ok. 120 tys. złożeń, po czym jego ekran pękł. To dużo więcej niż Razr, lecz nadal mniej od obiecywanych przez producenta 200 tys. zamknięć - wskazał Verge.