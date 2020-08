ViacomCBS uruchomi na początku 2021 r. nowy serwis streamingowy

Amerykańska grupa mediowa ViacomCBS poinformowała, że planuje na początku przyszłego roku uruchomić międzynarodową platformę streamingową. Zadebiutują na niej m.in. nowe seriale produkowane przez stacje Showtime, w tym długo oczekiwana ekranizacja kultowej serii gier "Halo".

Koncern ViacomCBS poinformował, że na początku 2021 r. zamierza uruchomić płatną platformę streamingową, na której dostępne będą m.in. seriale wyprodukowane przez należącą do grupy stację Showtime. Zadebiutują tu m.in. od dawna wyczekiwany serial "Halo", oparty na kultowej serii gier oraz adaptacja książki Philippa Meyera "American Rust". Platforma zostanie udostępniona najpierw użytkownikom w Australii, Ameryce Południowej oraz w krajach nordyckich; korzystanie z niej będzie wymagało wykupienia subskrypcji.

- Dokładne oferty cenowe i programowe będą się różnić w zależności od rynku. Ale już dzisiaj mogę zdradzić, że serwis umożliwi użytkownikom dostęp do ekskluzywnych premier filmowych czy serialowych. Będziemy korzystać z naszych zasobów w ramach amerykańskiej platformy CBS All Access, stacji Showtime czy ViacomCBS International Studios. Jeśli porównać to do naszej działalności w USA, to można powiedzieć, że będziemy raczej stawiali na rozrywkę - powiedział szef ViacomCBS Bob Bakish.

W tym samym czasie ViacomCBS planuje udostępnić klientom w Stanach Zjednoczonych odświeżoną wersję serwisu streamingowego CBS All Access, gdzie można m.in. oglądać produkcje Paramount Pictures, programy stacji Comedy Central, MTV czy Nickelodeon.

Jednocześnie firma planuje zagraniczną ekspansję swojej darmowej telewizji internetowej Pluto TV, która pod koniec roku ma zostać udostępniona widzom w Brazylii, a w 2021 r. we Francji i Włoszech.

"Uruchomienie międzynarodowego serwisu premium będzie ogromnym krokiem dla ViacomCBS i pomoże nam stać się poważnym graczem na globalnym rynku tego typu usług. Będziemy oferować naszym klientom światowej klasy produkcje po bardzo konkurencyjnych cenach" - powiedział David Lynn, szef ViacomCBS Networks International (VCNI).

Firma szacuje, że do 2025 r. uda się jej zdobyć 200 mln zagranicznych subskrybentów.