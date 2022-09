Vigo Photonics odczuwa braki komponentów

Vigo Photonics, producent detektorów podczerwieni wykorzystywanych m.in. w marsjańskim łaziku Curiosity, spodziewa się w 2022 roku utrzymania płaskiej dynamiki przychodów w ujęciu rocznym. Firma nie zrealizuje założonych na ten rok celów finansowych.

W drugim kwartale przychody Vigo Photonics wzrosły o 13 proc. rok do roku, do 20,3 mln zł, a skorygowany zysk netto spadł o 46 proc. w skali roku, do 3,8 mln zł.

Vigo Photonics w 2022 roku spodziewa się utrzymania płaskiej dynamiki przychodów w porównaniu do ubiegłego roku, ze względu na utrudnioną dostępność komponentów związaną z globalną sytuacją rynkową. Część zamówień przesunie się na początek 2023 roku.

Realizacja planu sprzedaży i zysku EBITDA pod znakiem zapytania

Realizacja planu sprzedaży i zysku EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) na 2022 rok przedstawiona w strategii nie będzie możliwa - poinformowała spółka w komunikacie. Zakładała ona w strategii, że przychody w 2022 roku wyniosą 80 mln zł, a EBITDA - 33,5 mln zł.

- W świetle obecnych terminów dostaw komponentów nie jest możliwe wyprodukowanie i dostarczenie wszystkich realizowanych zamówień jeszcze w 2022 roku. Czasy dostaw tych komponentów znacząco się wydłużyły, a ceny komponentów dostępnych istotnie wzrosły. Zakłócenia dostaw wpływają na istotną część produkcji modułów detekcyjnych, produkcja detektorów bez elektroniki przebiega bez zakłóceń - komentuje cytowany w komunikacie prezes Adam Piotrowski.

- Realizacja części zamówień zatem przełożyła się na 2023 rok, a w efekcie, w całym 2022 roku spodziewamy się płaskich dynamik na przychodach w porównaniu do ubiegłego roku. Od października br. podniesiemy ceny naszych modułów, efekty podwyżek będą widoczne od przyszłego roku - zaznacza.

Przychody w drugim kwartale w górę, a skorygowany zysk netto w dół

W drugim kwartale przychody Vigo Photonics wzrosły o 13 proc. rok do roku, do 20,3 mln zł, a skorygowany zysk netto spadł o 46 proc. w skali roku, do 3,8 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) oczyszczony o wpływ odroczonego podatku dochodowego wyniósł 5,4 mln zł, co oznacza spadek o 30 proc. rocznie.

Sprzedaż w segmencie modułów detekcyjnych wyniosła 19 mln zł i wzrosła o 12 proc. w stosunku rocznym, a w segmencie materiałów przewodnikowych wyniosła 1,3 mln zł - wzrost o 21 proc. rok do roku.

W całym pierwszym półroczu spółka wygenerowała 32 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 13 proc. rok do roku), 8,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (spadek o 43 proc. w stosunku rocznym) oraz 4,7 mln zł skorygowanego zysku netto (spadek o 60 proc. rocznie).