Vigo System z najlepszym kwartałem w swojej historii

Producent zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni ustanowił kolejny rekord sprzedaży. Przychody Vigo System wzrosły w pierwszym kwartale 2020 r. do 12,4 mln zł (wzrost o 8 proc. rok do roku), co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w historii technologicznej spółki. O dynamicznym wzroście przychodów przesądził skokowy wzrost sprzedaży w segmencie medycznym.

Największym rynkiem zbytu detektorów w pierwszym kwartale 2020 r. był przemysł (m.in. producenci analizatorów gazów i systemów monitoringu emisji), który odpowiadał za 42 proc. przychodów firmy Vigo System.

Na drugim miejscu sprzedażowego podium uplasowali się producenci urządzeń medycznych; segment medyczny jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów zastosowań produktów firmy.

Globalna pandemia COVID-19 na razie pozostaje bez większego wpływu na sprzedaż i produkcję Vigo System.