Vigo System zmniejsza przychody, ale zgodnie z planem

Blisko 11,73 mln zł przychodów ze sprzedaży osiągnęło w I kwartale 2022 r. Vigo System. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to 14,58 mln zł, co oznacza spadek o blisko 20 proc. Główny wpływ na osiągnięte w tym okresie wyniki miał zaplanowany i zapowiedziany wcześniej rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu.

Nowa strategia

Wpływ wojny

W 2021 r. Vigo przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało sześć inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 r. celem spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni.Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Strategia rozwoju pozwoli spółce utrzymać 20-30-proc, tempo rozwoju rocznie i ma przynieść przychody rzędu ok. 80 mln zł w 2022 r. i 100 mln zł w 2023 r. EBITDA na tym etapie ma urosnąć do ok. 40 mln zł za 2023 r. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 r. włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.W minionym roku nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły 49,6 mln zł i związane były przede wszystkim z pracami R&D, przebudową cleanroomu, zakupem maszyn do produkcji wyrobów i wymianą starej infrastruktury na nowoczesną. Program inwestycyjny zrealizowany był z przepływów operacyjnych, kredytów bankowych oraz dotacji ze środków publicznych.W sprawozdaniu zarządu spółka odniosła się do bieżącej sytuacji politycznej i trwającej wojny w Ukrainie. W 2021 sprzedaż produktów Vigo dla klientów rosyjskich wygenerowała 244 tys. zł, co stanowi niewielki udział w przychodach ogółem i wynosi 0,3 proc. W poprzednich latach sprzedaż na tamtejszy rynek kształtowała się na poziomie 100-150 tys. zł rocznie.Spółka wskazała, że zdecydowała się wstrzymać sprzedaż swoich produktów do klientów z regionu Federacji Rosyjskiej.- Biorąc pod uwagę udział eksportu do tych krajów w ogólnym poziomie naszej sprzedaży, zakaz eksportu nie będzie miał istotnego wpływu na wyniki Spółki w bieżącym roku. Poza tą kwestią, przewidujemy, że mogą pojawić się problemy z terminowością dostaw lub ograniczeniem możliwości zakupu niektórych komponentów. Rozpoczęliśmy już poszukiwania alternatywnych dostawców, a także współpracujemy z innymi dostawcami nad zmianą lokalizacji produkcji komponentów - informuje Adam Piotrowski.