Vigo Ventures poszerza swój portfel o hiszpański startup

Vigo Ventures, polski wehikuł inwestycyjny specjalizujący się deeptechowych i fotonicznych projektach, poszerza portfolio o kolejny startup. Kupuje hiszpański Deep Detection, który finalizuje rundę inwestycyjną w kwocie 1 mln euro na skalowanie biznesu i rozwój na rynku przemysłowym.

Milion euro na komercjalizację

Platforma technologiczna

Czytaj: Polski start-up wytycza szlaki w inteligentnej analityce Środki pozyskane przez Deep Detection będą przeznaczone na przyśpieszenie komercjalizacji rozwijanych przez spółkę kamer multispektralnych, opartych o promienie rentgenowskie, co umożliwia wykrycie ciał obcych i wad artykułów. Kamery znajdą zastosowanie w kompleksowej kontroli wyrobów na liniach produkcyjnych. Rejestrują one i analizują obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości w procesie ciągłym bez wpływu na czas produkcji. Oprogramowanie kamer jest wyposażone w samouczące się algorytmy. Spółka opiera swoje rozwiązanie na technologii opatentowanej w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach i Japonii.Utworzona w lipcu 2020 roku firma na obecnym etapie specjalizuje się w kontroli żywności, w tym napojów, gdzie niewykrywalne elementy o niskiej gęstości, jak plastik, kości, drewno czy resztki roślinne mogą zakłócić ciągłość produkcyjną i wpłynąć znacząco na straty finansowe producenta. Spółka kładzie nacisk na nie niszczące właściwości rozwiązania (nie są pobierane próbki), dzięki czemu jego wykorzystanie nie wpływa na jakość badanych produktów.Deep Detecion przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swojego pierwszego produktu - kamery PhotonAi. Umieszczona na linii produkcyjnej wykorzystuje zliczanie fotonów do rozbijania zakresu promieni X do niskich wartości, generując rentgenowski odpowiednik wysokiej jakości kolorowego obrazu. Urządzenie wykrywa wady, ciała obce i usterki z wyższą rozdzielczością niż inne tego typu rozwiązania. Jednocześnie kamera ma możliwość rozróżniania materiałów, co pozwala ocenić skład produktu i jakość surowców wykorzystywanych w trakcie produkcji.Czytaj: Thorium Space pozyskało swój rekordowy grant Biznesplan zakłada opracowanie dających dużą wartość dodaną rozwiązań dla branży spożywczej, w oparciu o nową platformę technologiczną. Pierwsza sprzedaż komercyjna planowana jest na 2022 rok, po zakończeniu serii testów przemysłowych z międzynarodowymi korporacjami - liderami w swoich branżach. W perspektywie pięciu lat hiszpański startup planuje wejście do innych sektorów, jak produkcja materiałów przemysłowych czy bezpieczeństwo.Zarząd spółki podkreśla, że producenci przykładają coraz większą wagę do kontroli produktów, w dobie rosnącej świadomości konsumenckiej. Dodatkowo, muszą się liczyć z działaniem regulacji i wymagań sieci handlowych, które w przypadku niewystarczającej jakości towarów mogą wycofać je ze sprzedaży. Średni koszt wycofania produktu spożywczego na amerykańskim rynku to ok. 10 mln dol. i strata związana z reputacją marki.- W zglobalizowanym łańcuchu dostaw wszyscy jesteśmy od siebie zależni, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego. Błędy niepokoją konsumentów, podważają zaufanie do marek i zakłócają działalność przedsiębiorstw. W europejskim sektorze spożywczym co roku wycofywanych jest około 100 rodzajów produktów z powodu poważnego zagrożenia spowodowanego przez ciała obce. Koszty bezpośrednie mogą być katastrofalne dla małych i średnich firm. Zapobieganie takim incydentom jest dziś kluczowe - komentuje Colin Burnham, COO Deep Detection oraz były Senior Director w PepsiCo.