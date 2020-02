Virgin Galactic zbiera zapisy na loty w kosmos

Należąca do brytyjskiego miliardera Richarda Branson’a firma Virgin Galactic, po raz drugi rozpoczęła przyjmowanie zapisów na loty turystyczne w kosmos. Chętnych jest już niemal 8 tys. osób. Szacuje się, że koszt półtoragodzinnego lotu może wynieść ok. 250 tys. dolarów.

Firma Virgin Galactic, specjalizująca się w turystyce kosmicznej, otworzyła rezerwacje na loty suborbitalne. Zapisy zbierane są online za pośrednictwem stworzonej przez firmę platformy o nazwie One Small Step. Żeby ustawić się w kolejce po bilet, należy wypełnić internetowy formularz i zapłacić 1 tys. dolarów wpisowego. Suma ta jest zwracana w całości, jeśli pasażerowi nie uda się jednak zarezerwować miejsca. Jak donosi Virgin Galactic, na listę wpisało się jak dotąd 7957 osób.

"One Small Step pomaga nam zakwalifikować chętnych do lotu i usprawnić kanał bezpośredniej sprzedaży. Pozwala także zapewnić, że osoby chętne, żeby zarezerwować miejsca na lot, będą mogły to zrobić w najwcześniejszym możliwym terminie" - powiedział dyrektor komercyjny firmy Stephen Attenborough.

Virgin Galactic już wcześniej prowadziła zapisy na loty w kosmos. Wówczas depozyty, o łącznej wartości 80 mln dolarów, wpłaciło 600 osób z 60 krajów świata. Sprzedaż biletów została zamknięta w grudniu 2018 r.; w połowie tego miesiąca odbył się też udany lot testowy statku Virgin Galactic.

Virgin Galactic oferuje swoim pasażerom półtoragodzinny lot suborbitalny na wysokości przynajmniej 80,5 km, skąd pasażerowie będą mogli zobaczyć Ziemię oraz doświadczyć kilku minut w stanie nieważkości. Ostateczna cena biletu za lot nie została jeszcze w pełni określona, szacuje się jednak, że wyniesie ok. 250 tys. dolarów - przynajmniej za tyle wystawiane był pierwsze bilety podczas poprzednich zapisów. Nieznana jest także data planowanego lotu, wiadomo jednak, że wcześniejszych komunikatach firma wspominała o połowie bieżącego roku.

Zapisy na loty w kosmos zbiegły się z odnotowaniem przez Virgin Galactic kolejnych strat finansowych. Firma przyznała, że w ubiegłym roku jej straty wyniosły 46 mln dolarów, zaś w tym wzrosły do 73 mln dolarów.

Kierownictwo Virgin Galactic nie ukrywa, że ma nadzieję, że planowany lot pomoże jej nadrobić straty.

"To będzie przełomowy moment dla firmy" - powiedział Reuterowi dyrektor naczelny firmy George Whitesides i dodał, że dochody firmy powinny wyraźnie wzrosnąć w 2021 r.

Jak podaje Reuters, po ogłoszeniu zapisów na lot wzrosły także ceny akcji Virgin Galactic, które ostatnio były niestabilne i zanotowały ponad 6-procentowy spadek.

Virgin Galactic ściga się o miano lidera turystycznych lotów kosmicznych z takimi firmami jak należąca do Jeffa Bezosa, Blue Origin czy założona przez Elona Musk'a SpaceX.