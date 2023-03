Virgin Orbit po kosmicznej kraksie wznawia działalność

Amerykańska spółka Virgin Orbit specjalizująca się w kosmicznych startach małych satelitów w minionym tygodniu wstrzymała działalność ze względu na konieczność znalezienia dodatkowego finansowania prowadzonych projektów. Teraz ogłosiła, że zaczyna przygotowania do nowej misji.

Virgin Orbit to firma kontrolowana przez Richarda Bransona, która specjalizuje się w wynoszeniu na orbitę małych satelitów o wadze do 300 kilogramów. W styczniu tego roku, we współpracy z Brytyjską Agencją Kosmiczną i Spaceport Cornwall, przeprowadziła nieudaną operację umieszczenia na orbicie okołoziemskiej 9 satelitów dla siedmiu klientów.

Wprowadzenie satelitów odbywało się dwustopniowo. Najpierw samolot Boeing typu Jambo Jet wyniósł na około 10 tysięcy metrów nad ziemią rakietę dwustopniową LauncherOne, a następnie rakieta, która odłączyła się kontynuowała lot i na orbicie okołoziemskiej wystrzeliła satelity.

Niestety, misja zakończyła się niepowodzeniem i satelity uległy zniszczeniu, co znacząco wpłynęło na kondycję spółki. Przez ostatnie tygodnie jej akcje na nowojorskiej giełdzie Nasdaq systematycznie traciły na wartości i w miniony czwartek zarząd podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu działalności.

- Wstrzymujemy naszą działalność, aby zachować swój kapitał i mieć czas na prowadzenie rozmów w sprawie nowych źródeł finansowania i rozpatrzenie opcji strategicznych, przy czym nie ma gwarancji, że negocjacje zakończą się powodzeniem - czytamy w komunikacie giełdowym Virgin Orbit.

Pomimo tych przeciwności podjęto decyzję, że od najbliższego czwartku notowania akcji zostaną wznowione. Rozpoczną się także przygotowania do kolejnej misji komercyjnej.

Warto przypomnieć, że Virgin Orbit zadebiutował na giełdzie w grudniu 2021 roku i wówczas jedna akcja kosztowała 9 dolarów, dziś warta jest 80 centów.