Visa umożliwi pracę zdalną do końca roku, Facebook wprowadza środki ochronne w biurach

Firmy wdrażają zmiany w systemie pracy w związku z pandemią Covid-19. Koncern Visa zapowiedział właśnie, że jego pracownicy będą mogli pracować z domu do końca roku, a Facebook przygotowuje swoje biura na powrót pracowników, którzy nie mogą pracować zdalnie.

Al Kelly, szef koncernu Visa, poinformował, że spodziewa się, że większość z 20 tys. pracowników firmy zdecyduje się na pracę zdalną do końca roku.

"To zwyczajnie nie w porządku wymagać od naszych pracowników, żeby tłoczyli się w środkach transportu publicznego lub na drogach, skoro możemy w pełni kontynuować działanie firmy w oparciu o pracę zdalną" - oświadczył Kelly we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym LinkedIn. Dodał także, że nawet kiedy biura firmy wznowią działalność, podwładni będą przywracani do pracy stopniowo. Visa posiada lub wynajmuje 131 biur w 76 krajach na świecie.

W ostatnich dniach również zarządzane przez Jacka Dorsey'a serwis społecznościowy Twitter i platforma płatnicza Square, poinformowały że umożliwią zatrudnionym przejście na stałe na pracę zdalną. Z kolei koncerny Google i Facebook poinformowały, że ich pracownicy będą mogli pozostać w domu do końca roku, jeśli ich obowiązki zawodowe pozwalają na taki charakter pracy.

Jednocześnie Facebook poinformował w środę, że zamierza wprowadzić w swoich biurach środki ochronne dla tych pracowników, którzy będą musieli lub chcieli pracować stacjonarnie. Zgodnie z planem biura firmy powinny wznowić pracę 6 lipca, a zakłady firmy w Azji nawet wcześniej.

Według nowych wytycznych w biurach firmy będzie mogło przebywać 25 proc. zatrudnionych osób, w praktyce oznacza to, że pracownicy zostaną podzieleni na zmiany. Wymagane będzie mierzenie temperatury przy wejściu i utrzymywanie bezpiecznego dystansu pomiędzy współpracownikami oraz noszenie masek w sytuacjach, kiedy utrzymanie odpowiedniej odległości nie będzie możliwe; w niektórych biurach maski będą musiały być noszone przez cały czas. Ograniczona zostanie także liczba uczestników, biorących udział w spotkaniach lub naradach firmowych. Zamknięte zostaną działające w zakładach kantyny i kawiarnie ­- zamiast nich pracownicy będą mieli dostęp do dań z cateringu. Ponadto, przynajmniej na początku obowiązywał też będzie zakaz przyjmowania w firmie osób z zewnątrz.

Koncern zapowiedział, że nie planuje testować pracowników na obecność koronawirusa, chociaż nie wyklucza, że w przyszłości, kiedy testy będą powszechnie dostępne, będą one przeprowadzane.

Facebook opracowuje także metody zachowania dystansu społecznego w autokarach, dowożących niektórych pracowników do firmy - taka forma dojazdu oferowana jest głównie dla pracowników w San Francisco.