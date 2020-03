Volkswagen Samochody Dostawcze wstrzymuje produkcję w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni

W związku z pandemią koronawirusa Volkswagen Samochody Dostawcze podjął decyzję o wstrzymaniu od czwartku produkcji w polskich zakładach w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni - poinformowała firma w oświadczeniu.

Decyzja podjęta we wtorek dotyczy też niemieckich zakładów w Hanowerze.

"Powodem wstrzymania produkcji jest ochrona zdrowia wszystkich zatrudnionych osób, niepewna sytuacja na rynkach zbytu lekkich samochodów dostawczych oraz niestabilna sytuacja w obrębie łańcuchów dostaw u poddostawców" - tłumaczy firma.

"Pandemia wywołana koronawirusem wpływa w sposób oczywisty na całą naszą działalność: na łańcuchy dostaw, naszą produkcję, na sprzedaż, na naszych partnerów dystrybucyjnych i serwisowych. W związku z tym po ścisłych uzgodnieniach dokonanych z naszymi radami zakładowymi i w gronie spółek koncernu, Volkswagen Samochody Dostawcze postanowił wstrzymać produkcję we wszystkich trzech ośrodkach produkcyjnych. To jedyna właściwa decyzja, aby również naszych pracowników nie narażać na zbędne zagrożenie ich zdrowia" - ocenił prezes zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze Thomas Sedran.

Firma podała, że również produkcja w zakładzie, gdzie powstają komponenty do samochodów koncernu VW, tj. głowice cylindrowe, obudowy przekładni kierowniczych, elementy zawieszenia oraz obudowy sprzęgła, zostanie od soboty wstrzymana.

Podjęte działania dotyczą ok. 24 tys. pracowników Volkswagen Samochody Dostawcze w Niemczech i w Polsce - wylicza firma.

Wcześniej we wtorek koncern VW ogłosił, że wstrzyma produkcję w większości europejskich fabryk. Dyrektor generalny firmy Herbert Diess poinformował, że do końca tygodnia produkcja będzie wstrzymana w naszych hiszpańskich fabrykach, w Setubal w Portugalii, w Bratysławie na Słowacji, oraz we włoskich zakładach Lamborghini i Ducati". Natomiast inne zakłady będą przygotowywać się do podobnych działań.