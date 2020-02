Volocopter i Grab wspólnie sprawdzą grunt pod usługi latających taksówek

Niemiecki start-up Volocopter i przewoźnik z Singapuru firma Grab wspólnie zbadają możliwości wdrożenia usług latających taksówek w Azji Południowej - podał serwis TechCrunch.

Zawarte porozumienie przewiduje, że firmy, współpracując w dziedzinie usług transportu na żądanie, dostaw żywności i płatności, sprawdzą potencjalne wprowadzenie latających taksówek w niektórych miastach regionu.

Jak zauważył serwis TechCrunch, to pierwszy krok we współpracy Volocoptera i Graba, który może prowadzić do przeprowadzenia testów i określenia kształtu gotowej usługi. Będzie to jednak uzależnione od wyników badań i chęci obu partnerów.

W drugiej połowie października 2019 r. zasilana elektrycznie latająca taksówka VoloPort, która startuje i ląduje pionowo, wykonała próbny lot nad zatoką Marina Bay w Singapurze. Firma testowała swoje taksówki także m.in. w Dubaju i Helsinkach. Volocopter pracuje nad tego rodzaju maszynami od 2011 r.

Grab, który oferuje usługi przewozu osób i dostarczania jedzenia, wydaje się postrzegać niemiecki start-up i jego maszyny jako potencjalny element dopełniający transportową układankę - wskazał TechCrunch.

W ubiegłym roku Volocopter podawał, że Singapur jest najbardziej prawdopodobnym miejscem, gdzie zostaną wprowadzone pierwsze usługi podniebnych przejazdów. Według współzałożyciela spółki Alexandra Zosela innymi rozważanymi rynkami jest miasto Dubaj i rodzinne dla start-upu Niemcy.