Volvo i Daimler podejmą współpracę nad napędami wodorowymi dla ciężarówek

Szwedzka Grupa Volvo i produkujący ciężarówki oddział niemieckiego Daimlera porozumieli się w sprawie współpracy nad stworzeniem systemów wodorowych ogniw paliwowych dla pojazdów ciężarowych - ogłosiły spółki we wtorek.

Zgodnie z komunikatem Grupy Volvo i koncernu ze Stuttgartu, za opracowanie i produkcję ogniw paliwowych będzie odpowiedzialna nowa niezależna spółka joint venture. Powstanie ona z przekształcenia i usamodzielnienia sekcji Daimler Truck zajmującej się dotychczas pracami w zakresie napędów wodorowych. Szwedzki producent ciężarówek wykupi w niej 50 proc. udziałów za kwotę ok. 600 mln euro.

Porozumienie ma pozwolić na obniżenie kosztów prac badawczo-rozwojowych i przyśpieszyć wdrożenia samochodów ciężarowych na wodór. JV ma również rozpatrywać "inne zastosowania (technologii - PAP) w kontekstach motoryzacyjnych i innych". Grupa Volvo i Daimler podkreślili znaczenie tego rodzaju rozwiązań dla osiągnięcia neutralności węglowej w Europie. Jak wskazali producenci, "współpraca stała się jeszcze ważniejsza w kontekście obecnego załamania gospodarczego".

Obie spółki przystępujące do współpracy zamierzają wprowadzić do swojej oferty pojazdy ciężarowe napędzane wodorem po 2025 r. Ogłoszona we wtorek wstępna umowa jest niewiążąca. W ostatecznym kształcie ma zostać sformułowana przed końcem trzeciego kwartału br.

Pomimo zawarcia porozumienia ws. ciężarówek z ogniwami paliwowymi Daimler Truck i Grupa Volvo pozostaną rywalami we wszystkich pozostałych obszarach działalności - zaznaczyły spółki w komunikacie.