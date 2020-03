VW: problemy w Chinach nie zakłócą globalnego łańcucha dostaw

Problemy w Chinach nie zakłócą globalnego łańcucha dostaw Volkswagena - powiedział w czwartek agencji Reutera wysoki rangą menadżer koncernu w ChRL. Jego zdaniem sytuacja na krajowym rynku będzie się poprawiać i powinna wrócić do normy w drugiej połowie roku.

"Obecnie szacujemy, że nie będzie zakłóceń w innych fabrykach" - powiedział menadżer, który zastrzegł sobie anonimowość.

Przyznał jednak, że rozprzestrzenianie się koronawirusa wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie państwa i gospodarki, a także uniemożliwiło prognozowanie wydarzeń na największym rynku motoryzacyjnym świata, jakim są Chiny. Tylko w lutym sprzedaż nowych samochodów spadła o 80 proc. Marzec pewnie zostanie zamknięty ze stratą 40-50 proc. względem tego samego okresu 2019 roku.

"Jednak jeśli restrykcje zostaną poluzowane, to zaczniemy spoglądać w przyszłość z ostrożnym optymizmem i do czerwca lub lipca wrócimy do poziomów z ubiegłego roku" - ocenił rozmówca Reutera.

Zdaniem agencji na korzyść branży może działać nowy trend w Chinach - unikanie transportu zbiorowego. Wielu klientów zaczyna rozglądać się za zakupem nowego auta, a to może pomóc sektorowi w odrobieniu strat - dodaje Reuters.

"W czasie kryzysu Niemcy chcą kupować papier toaletowy, a Chińczycy nowe samochody" - dodał menadżer VW. Zastrzegł jednak, że poprawa sytuacji w krajowej gospodarce będzie zależeć od utrzymania pozytywnych nastrojów w biznesie. Dodatkowo ChRL są uzależnione od sytuacji na innych rynkach, w tym USA.