W 2022 r. urzędy zaczną korzystać z e-Doręczeń

W 2022 r. stopniowo będzie uruchamiany system e-Doręczeń, czyli elektronicznej korespondencji z urzędami ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Co prawda ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła w życie w październiku zeszłego roku, jednak dotyczy ona obowiązków, które zostaną nałożone na administrację czy firmy w 2022 r.

Według informacji podanych na rządowej stronie gov.pl e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Każdy urząd, obywatel i przedsiębiorca będzie miał jeden adres do kontaktu i zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową. Docelowo cała korespondencja podmiotów publicznych nadawana będzie w postaci elektronicznej.

Urzędy i inne podmioty publiczne zaczną korzystać z e-Doręczeń stopniowo. Od 5 lipca 2022 r. obowiązek ten obejmie organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.

Kolejne instytucje będą włączać się do systemu od 2023 roku: od 1 stycznia 2023 r. - uczelnie wyższe i PAN, od 1 stycznia 2024 r. - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, od 1 stycznia 2025 r. - pozostałe podmioty publiczne, a od 1 października 2029 r. - sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna,

Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń będzie dotyczył także firm. Według informacji przekazanych PAP przez KPRM, od 5 lipca 2022 r. obejmie on nowych przedsiębiorców rejestrujących się w KRS, którzy otrzymają adres do e-Doręczeń automatycznie, a od 1 października 2022 r. przedsiębiorców, którzy zarejestrują się w w KRS przed 5 lipca 2022 r.

Z kolei od 31 stycznia 2023 r. adres do e-doręczeń będą musieli mieć przedsiębiorcy rejestrujący się w CEiDG, od 30 września 2025 r. przedsiębiorcy zmieniający wpis w CEiDG, a od 1 października 2026 r. firmy zarejestrowane w CEiDG przed 31.01.2023 r.

Adres do e-Doręczeń, po jego aktywacji i wpisaniu do bazy adresów elektronicznych, stanie się adresem do korespondencji urzędowej firmy. Oznacza to, że urzędy korzystające z e-Doręczeń będą przesyłały korespondencję danej firmie wyłącznie elektronicznie.

Firmy już w tej chwili mogą założyć darmową skrzynkę na Koncie Przedsiębiorcy na stronie gov.pl. Wystarczy złożyć wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń, a następnie aktywować adres i skrzynkę.

Obywatele niekorzystający z technologii cyfrowych będą mogli korzystać z tzw. publicznej usługi hybrydowej. Publiczna usługa hybrydowa będzie polegała na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do formy papierowej.