W branży gier nadchodzi bardzo brutalna weryfikacja

Polska branża gamingowa wyraźnie ucierpiała z powodu problemów studia CD Projekt z grą Cyberpunk. - Od tego czasu wszyscy mówią, że jest problem z pozyskiwaniem finansowania projektów. Dzieje się to w sytuacji, gdy powstało naprawdę multum firm. Na rynku nie ma jednak skąd brać do tego wszystkiego pracowników... Składając to w całość, myślę, że w ciągu najbliższego roku będziemy mieli sporo przetasowań na polskiej scenie gamingowej - ocenia w rozmowie z WNP.PL Piotr Żygadło, prezes studia All in! Games.

A zatem - paradoksalnie - choć jest gorzej, niż z początku myśleliśmy, to i tak jest fenomenalnie. Porównujemy się z innymi spółkami z branży i wypadamy bardzo dobrze, jak na trzyletnią firmę. Są podmioty, które na takie przychody musiały pracować dużo dłużej, wręcz dekadami...- Trzeba mieć towar! Ci ludzie, którzy byli zamknięci, musieli mieć możliwość kupienia gry. Jeżeli nie mieli możliwości zakupu gry, jeśli ktoś im takiej możliwości nie zapewniał, to automatycznie tracił, bo - z drugiej strony - pandemia przysparzała mu wielu problemów organizacyjnych i hamowała prace nad nowymi tytułami czy dodatkami.Ludzie grali dużo i na pewno wydawali na to dużo pieniędzy, ale my byliśmy za młodzi, żeby to od razu wykorzystać na większą skalę. Na początku 2020 roku mieliśmy 3-4 produkty, z czego tak naprawdę tylko Tools Up! był konkretny. I to nas trochę uratowało, bo ten tytuł pociągnął nas przez początek 2020 roku, zanim byliśmy w stanie wypuścić Ghostrunner, dzięki któremu mówimy już teraz o dużym sukcesie.- Powiedzmy sobie szczerze: gdybyśmy nie sprzedali praw do Ghostrunnera, to robilibyśmy Ghostrunnera 2 albo Ghostrunnera multiplayer. Pewnie robilibyśmy jedno i drugie, i pozyskalibyśmy do tego partnera, jak wcześniej właśnie 505 czy inwestorów.Byliśmy jednak w sytuacji, w której nie mieliśmy pełnej swobody, bo 505 miało prawa dotyczące możliwości blokowania naszych działań i widzieliśmy, że na dłuższą metę tej współpracy nie będzie się dało kontynuować. Nie chcieliśmy też jednak oddać "tematu" bez walki, bez żadnych korzyści. Stąd, jak pojawiła się możliwość sprzedaży praw do gry, to z niej skorzystaliśmy.Gdybyśmy poszli inną ścieżką i zatrzymali IP Ghostrunnera, mielibyśmy w tym momencie przychody z innych źródeł, bo rozpoczęlibyśmy właśnie prace nad kolejnymi częściami i dodatkami. Jestem przekonany, że gdybyśmy to robili, to też byłoby obecnie całkiem dobrze, jeżeli chodzi o przychody.- My już w te nowe tytuły idziemy. Pracujemy nad nimi, choć nasz dział marketingu rzeczywiście trochę narzeka, że jeszcze ich nie zapowiadamy.To się zmieni lada moment, na początku przyszłego roku, dlatego że najpierw rozmawiamy o tym z Sony i Microsoftem - z dużymi partnerami. Nie chodzi już bowiem o takie projekty, jak do tej pory, czyli - można by powiedzieć - tytuły częściowo na rozgrzewkę.Zajmujemy się teraz grami, co do których jesteśmy pewni, że mają potencjał dużej sprzedaży. Może nie zawsze będzie to taka sprzedaż, jak Ghostrunnera, ale chodzi o przynajmniej 100 tys. i więcej egzemplarzy w pierwszym roku.A podobna sprzedaż to już całkiem duże pieniądze i najpierw chcemy poznać opinie Microsoftu i Sony na ten temat, a dopiero potem ogłaszać światu, co konkretnie wypuścimy na rynek.- Kiedy zaczynaliśmy, koncentrowaliśmy się na mniejszych tytułach z budżetami w setkach tysięcy złotych, licząc na to, że sprzedaż wyniesie 10, 20 czy 30 tys. kopii w ciągu roku.O ile taką sprzedaż da się realizować i da się w ten sposób pracować, o tyle zauważyliśmy, że jednak mediom gamingowym dużo bardziej podobają się tytuły większe. Gry, które wyglądają już jak topowe produkcje, przyciągają znacznie większą uwagę. Tak było w przypadku Ghostrunnera i tak mamy obecnie w przypadku Chernobylite.W związku z tym postanowiliśmy przeskoczyć pewne fazy rozwoju i zamiast stopniowo dochodzić do takich produkcji, "rozłączyliśmy" trochę nasz portfel. Z jednej strony będziemy mieć tytuły, takie jak wcześniej, stosunkowo nieduże. Z drugiej - będziemy też jednak wytwarzać znacznie większe, flagowce, które pomogą nam budować naszą pozycję jako wydawcy i ułatwią rozmowy z partnerami.Pamiętam, że jak zaczynaliśmy promocję Ghostrunnera, to przyszedł do nas Amazon i proponował współpracę - na pewnych warunkach. Powiedziałem im, że ta gra jest warta więcej, bo sprzeda się w minimum 400 tys. kopii w ciągu roku. Ludzie z Amazona zaśmiali się, powiedzieli, że nigdy nie sprzedaliśmy takiej gry i sobie poszli.Dzisiaj już by tak nie zrobili, bo już w dwa pierwsze miesiące od premiery sprzedaliśmy ponad pół miliona kopii gry, a dziś mówimy już o dobrze ponad milionie.W przypadku Ghostrunnera i Chernobylite zobaczyliśmy też, że przy takich produkcjach większość deweloperów wymaga dużo wsparcia. My chcemy teraz takie kompleksowe wsparcie im zapewniać.Drugim ważnym elementem strategii jest zatem rozbudowa grupy kapitałowej o spółki serwisowe, które będą świadczyć usługi wobec deweloperów; pomagać im przy portowaniu gier, kontroli jakości, pracy HR-owej czy nawet zapewniać im obsługę księgową.Na pewno wszystkiego nie zrobimy tu w jeden dzień ani w rok. Ale taki drugi element, zwiększenia naszych kompetencji poprzez rozszerzenie grupy kapitałowej, jest dla nas bardzo ważny.All in! Games ma więc produkować większe tytuły i zarazem stać się bardziej kompleksową grupą pod względem biznesowym. Zmierzamy trochę w kierunku tego, co prezentuje teraz PlayWay, czyli dość dużej liczby spółek, które wzajemnie się wspierają i uzupełniają.- Wszystko zależy od tego, o jakich firmach mówimy. Są na rynku takie firmy, jak PlayWay, Techland, CD Projekt, City Interactive, The Farm 51, które działają od wielu lat i trudno je określać mianem start-upów. Jeżeli się rozwijają i zwiększają przychody czy zespół, to nie są to raptowne wzrosty rzędu setek procent w ciągu roku.Są też i małe firmy, które zaczynają od kilku osób na pokładzie, a potem szybko zwiększają zatrudnienie, przychody i - jak start-upy - szukają zewnętrznego finansowania projektów.Często powtarzam, że my też jesteśmy start-upem. Tak naprawdę to, co sobie planowaliśmy, założyliśmy trzy lata temu, to na przykład coś innego, niż zakładamy sobie dzisiaj. Z kolei przychody, które mamy w tym roku, są kilkukrotnie wyższe od przychodów z roku 2020. Co prawda nie wydaje mi się, żebyśmy w przyszłym roku znowu mieli 200 czy 300 proc. większe przychody niż w tym roku - to byłoby już naprawdę niesamowite - ale nie jest to wykluczone.Przy szerokim portfelu tytułów wystarczy jeden złoty strzał i nagle ma się duże pieniądze. Przykładem tu choćby PlayWay i jego Car Mechanic Simulator 2018, który zarobił 4 mln dolarów w 100 dni. Takie rzeczy się zdarzają i - patrząc na nasze tytuły - każdy ma potencjał, żeby przy odpowiedniej dozie szczęścia zaowocować milionem sprzedanych kopii.A jeżeli chodzi o zespół, o wielkość grupy, to wydaje się, że przez najbliższe kilka lat zachowamy iście start-upową dynamikę. W tym momencie mamy 100 osób w grupie, a za rok będzie ich 200 czy nawet 300 - i to się będzie tak jeszcze przez jakiś czas rozwijać.- Jak najbardziej. Wystarczy popatrzeć na dane. Jeżeli chodzi o premiery w 2021 roku, to na platformie Steam mamy tylko 1/3 premier, które mieliśmy w 2020 roku. To wskazuje, że wpływ pandemii jest - i to namacalny.Tak naprawdę historycznie trudno jest wskazać okres, kiedy liczba premier z roku na rok malała. To się w ostatnich latach nie działo. Nieraz obserwowaliśmy wręcz podwójne czy potrójne wzrosty w skali roku, a teraz mamy spadek o ponad 60 proc.Co do przyczyn takiego stanu rzeczy: na pewno mamy tu kwestie formalne - przez długi czas trudniej było coś załatwić w urzędzie, zarejestrować spółkę czy załatwić inne formalności. Chodzi też o to, że dostęp do wydawców i partnerów też stał się trudniejszy. Sony i Microsoft ograniczyły bezpośrednie spotkania ze starymi znajomymi... Brakuje też dużych imprez targowych, gdzie nawiązywało się i zacieśniało kontakty, gdzie robiło się show, by zwrócić na siebie uwagę i wypromować tytuł.Ogólna dynamika branży opada, bo nie wszyscy są chętni, żeby w wirtualnych wydarzeniach brać udział. A nawet jeśli, to jak się jest w domu i bierze się udział w wirtualnym show, to nie będzie się chodziło przez 16 godzin po stoiskach, tylko po kilku godzinach człowiek to wszystko zamknie i przejdzie do innych sowich spraw. Jak się zaś idzie na tradycyjne targi, to i tak ma się to wyjęte z życia, więc siłą rzeczy człowiek się na tym skupia, obraca w środowisku, a wieczorem wybierze się jeszcze na jakiś obiad czy imprezę - i znowu rozmawia o grach. To prowokuje duży przepływ informacji, buduje znajomości - i tego obecnie bardzo brakuje.Nie wiem, czy w 2022 roku możemy liczyć na powrót największych branżowych targów, ale być może, gdy to w końcu nastąpi, to dojdzie z kolei do odbicia, do swoistej eksplozji nowych projektów. Liczę zatem, że w perspektywie kilku lat zobaczymy pocovidową falę w branży gamingowej. Coś na kształt tego, jak w branży filmowej w USA mieliśmy falę filmów po wojnie w Korei i następnie falę produkcji po wojnie w Wietnamie...A nasze polskie podwórko? Na pewno mamy dodatkowy czynnik - w postaci tego, co się wydarzyło z Cyberpunkiem. Od tego czasu wszyscy mówią, że widać problem z pozyskiwaniem finansowania na projekty. Dzieje się to w sytuacji, gdy powstało naprawdę multum firm. Na rynku nie ma jednak skąd brać do tego wszystkiego pracowników. Składając to w całość: myślę, że w ciągu najbliższego roku będziemy mieli sporo przetasowań na polskiej scenie gamingowej.Uważam jednak, że to będzie dobre, bo ruch powoduje zmiany, a zmiany przekładają się na nowe dobre produkty. Koniec końców branża na tym skorzysta.- Powiedziałbym, że weryfikacja będzie - nawet bardzo brutalna. To będzie zresztą dotyczyć nie tylko młodych przedsiębiorstw. Wśród starych podmiotów też nie brakuje takich, które nie mają kondycji gwarantującej przetrwanie trudniejszych czasów. Jeśli nie pozyskają inwestora na nowy projekt, to wiele z nich będzie się zwijać.Zwłaszcza że o pracowników nie będzie raczej łatwo... Nasza branża znana jest z tego, że ludzie się dość szybko wypalają i po kilku latach odchodzą do zupełnie innej działalności. Pandemia może być wręcz dodatkowym bodźcem do takich decyzji o przebranżowieniu się. A jak popyt przewyższa podaż, to ceny idą w górę – na to trzeba mieć środki.- Nie. Wydaje nam się, że w grudniu wszyscy myślą o Świętach i drogo by nas kosztowało wcielenie w życie fajnej kampanii promocyjnej. Takie samo ogłoszenie wrzucone pod koniec stycznia dotrze do większej liczby osób. Dlatego nasze działania skupimy raczej na styczniu i lutym - wtedy zaczniemy informowanie rynku o nowych projektach.To będą bardzo intensywne działania, bo nawet tych małych tytułów jest kilka na najbliższe miesiące, a ponadto mamy ze 3-4 większe na przyszły rok... Będzie zatem o czym mówić - to wszystko powinno zostać upublicznione jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku.